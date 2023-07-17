https://ria.ru/20230717/most-1884610641.html
В Крыму заявили, что за терактом на мосту стоит лично Зеленский
В Крыму заявили, что за терактом на мосту стоит лично Зеленский - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму заявили, что за терактом на мосту стоит лично Зеленский
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире "Соловьев Live", что за организацией теракта на Крымском мосту стоит лично Владимир Зеленский, и РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:56
2023-07-17T12:56
2023-07-17T12:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир зеленский
владимир константинов
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире "Соловьев Live", что за организацией теракта на Крымском мосту стоит лично Владимир Зеленский, и призвал возбудить в отношении него уголовное дело за организацию террористической деятельности. "В Украине все решения принимаются президентом, и это очень важно понимать. Сегодня Зеленский должен быть осужден в России за организацию террористической деятельности против мирного населения. Именно он и никто другой, никакой там Буданов (глава военной разведки Украины Кирилл Буданов – ред.) и иже с ним. Это все пешки в этой сложной командной системе. Все решения принимаются в одном кабинете, и это лично его команда и его решение", - сказал Константинов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крыму заявили, что за терактом на мосту стоит лично Зеленский
Константинов призвал возбудить дело против Зеленского за организацию теракта на мосту