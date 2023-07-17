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В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 17.07.2023 (обновлено: 13:05 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884583411.html
В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту
В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту
Ответом на атаку на Крымский мост в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:09
2023-07-17T13:05
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
чп на крымском мосту
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ответом на атаку на Крымский мост в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос о том, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, чп на крымском мосту, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту

Песков: достижение целей спецоперации станет конечным ответом на подрыв Крымского моста

© RT на русском/TelegramПоследствия атаки на Крымский мост
Последствия атаки на Крымский мост
© RT на русском/Telegram
Последствия атаки на Крымский мост
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ответом на атаку на Крымский мост в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос о том, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымЧП на Крымском мостуБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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