https://ria.ru/20230717/most-1884583411.html

В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту

В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

В Кремле рассказали об ответе на теракт на Крымском мосту

Ответом на атаку на Крымский мост в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:09

2023-07-17T12:09

2023-07-17T13:05

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

чп на крымском мосту

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ответом на атаку на Крымский мост в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос о том, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика крым, чп на крымском мосту, безопасность, дмитрий песков