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Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом - РИА Новости, 17.07.2023
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11:58 17.07.2023 (обновлено: 12:20 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884581149.html
Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом
Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом - РИА Новости, 17.07.2023
Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом
Президент России Владимир Путин в районе 19:00 мск проведет по видеосвязи совещание по ситуации с Крымским мостом, вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:58
2023-07-17T12:20
происшествия
чп на крымском мосту
республика крым
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в районе 19:00 мск проведет по видеосвязи совещание по ситуации с Крымским мостом, вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с докладом с места ЧП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;По поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то к семи вечера приблизительно доклада по ВКС, будет совещание&quot;, — сказал представитель Кремля.Песков отметил, что Путин уже принял доклады директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Дмитрия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, минувшей ночью мост через Керченский пролив был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате взрыва погибли два человека, пострадал ребенок. Повреждена автодорожная часть переправы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".С 10:00 по Крымскому мосту разрешено ходить поездам, автомобильного движения пока нет.
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
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происшествия, чп на крымском мосту, республика крым, владимир путин
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Владимир Путин
Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом

Песков: Путин в районе 19:00 мск проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом

© AFP 2023 / Ritzau Scanpix/Bo AmstrupСухогрузы в зерновом терминале Одесского порта
Сухогрузы в зерновом терминале Одесского порта - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в районе 19:00 мск проведет по видеосвязи совещание по ситуации с Крымским мостом, вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с докладом с места ЧП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"По поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то к семи вечера приблизительно доклада по ВКС, будет совещание", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин уже принял доклады директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Дмитрия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.
Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, минувшей ночью мост через Керченский пролив был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками.
В результате взрыва погибли два человека, пострадал ребенок. Повреждена автодорожная часть переправы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
С 10:00 по Крымскому мосту разрешено ходить поездам, автомобильного движения пока нет.
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ПроисшествияЧП на Крымском мостуРеспублика КрымВладимир Путин
 
 
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