https://ria.ru/20230717/most-1884581149.html

Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом

Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом - РИА Новости, 17.07.2023

Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом

Президент России Владимир Путин в районе 19:00 мск проведет по видеосвязи совещание по ситуации с Крымским мостом, вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:58

2023-07-17T11:58

2023-07-17T12:20

происшествия

чп на крымском мосту

республика крым

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в районе 19:00 мск проведет по видеосвязи совещание по ситуации с Крымским мостом, вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с докладом с места ЧП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то к семи вечера приблизительно доклада по ВКС, будет совещание", — сказал представитель Кремля.Песков отметил, что Путин уже принял доклады директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Дмитрия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, минувшей ночью мост через Керченский пролив был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате взрыва погибли два человека, пострадал ребенок. Повреждена автодорожная часть переправы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".С 10:00 по Крымскому мосту разрешено ходить поездам, автомобильного движения пока нет.

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чп на крымском мосту, республика крым, владимир путин