https://ria.ru/20230717/most-1884580915.html

В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков

В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2023

В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что киевский режим стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:58

2023-07-17T11:58

2023-07-17T12:23

чп на крымском мосту

безопасность

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что киевский режим стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи, отдаёт отчёт в коварности режима."Разумеется, все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это всё дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", – сказал Песков журналистам на вопрос о риске увеличения количества атак на мирные регионы России в связи с поражением ВСУ на фронтах.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чп на крымском мосту, безопасность, россия, дмитрий песков, украина