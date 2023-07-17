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В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2023
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11:58 17.07.2023 (обновлено: 12:23 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884580915.html
В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков
В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2023
В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что киевский режим стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:58
2023-07-17T12:23
чп на крымском мосту
безопасность
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что киевский режим стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи, отдаёт отчёт в коварности режима."Разумеется, все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это всё дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", – сказал Песков журналистам на вопрос о риске увеличения количества атак на мирные регионы России в связи с поражением ВСУ на фронтах.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.
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чп на крымском мосту, безопасность, россия, дмитрий песков, украина
ЧП на Крымском мосту, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Украина
В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков

Песков: Москва знает, что Киев стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью семьи

© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что киевский режим стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи, отдаёт отчёт в коварности режима.
"Разумеется, все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это всё дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", – сказал Песков журналистам на вопрос о риске увеличения количества атак на мирные регионы России в связи с поражением ВСУ на фронтах.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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ЧП на Крымском мостуБезопасностьРоссияДмитрий ПесковУкраина
 
 
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