В Кремле отдают отчет в коварности киевского режима, заявил Песков
Песков: Москва знает, что Киев стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью семьи
© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что киевский режим стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи, отдаёт отчёт в коварности режима.
"Разумеется, все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это всё дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", – сказал Песков журналистам на вопрос о риске увеличения количества атак на мирные регионы России в связи с поражением ВСУ на фронтах.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.