https://ria.ru/20230717/most-1884580242.html
Поезд, прошедший Крымский мост перед терактом, следует в Москву по графику
Поезд, прошедший Крымский мост перед терактом, следует в Москву по графику - РИА Новости, 17.07.2023
Поезд, прошедший Крымский мост перед терактом, следует в Москву по графику
Пассажиры поезда "Симферополь-Москва", который проехал Крымский мост за несколько часов до теракта, рассказали РИА Новости, что поезд следует без задержек, о... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:52
2023-07-17T11:52
2023-07-17T11:52
происшествия
россия
чп на крымском мосту
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиры поезда "Симферополь-Москва", который проехал Крымский мост за несколько часов до теракта, рассказали РИА Новости, что поезд следует без задержек, о происшествии некоторые узнали от обеспокоенных родственников. Поезд 491/492 "Симферополь-Москва" прибыл на станцию Первомайская в Ростове-на-Дону по расписанию и отправился по пути следования вовремя. "Едем из Керчи в Москву на этом поезде "Симферополь - Москва". Идем без задержек. Узнали о ЧП уже с утра, когда проснулись", - рассказал житель Керчи Александр. Жительница Тулы Ирина добавила, что Крымский мост они проехали нормально. "В 6 утра стали родственники звонить, беспокоиться. Так и узнала (о происшествии на мосту). Мост мы проезжали часов в 11 (вечера)", - сказала она. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В СК РФ сообщали, что российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту среди членов украинских спецслужб и вооруженных формирований.
https://ria.ru/20230717/mashiny-1884560736.html
https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, ЧП на Крымском мосту
Поезд, прошедший Крымский мост перед терактом, следует в Москву по графику
Пассажиры, проехавшие Крымский мост перед терактом, сообщили, что поезд идет по расписанию