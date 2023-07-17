https://ria.ru/20230717/most-1884580242.html

Поезд, прошедший Крымский мост перед терактом, следует в Москву по графику

Поезд, прошедший Крымский мост перед терактом, следует в Москву по графику - РИА Новости, 17.07.2023

Поезд, прошедший Крымский мост перед терактом, следует в Москву по графику

Пассажиры поезда "Симферополь-Москва", который проехал Крымский мост за несколько часов до теракта, рассказали РИА Новости, что поезд следует без задержек, о... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:52

2023-07-17T11:52

2023-07-17T11:52

происшествия

россия

чп на крымском мосту

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиры поезда "Симферополь-Москва", который проехал Крымский мост за несколько часов до теракта, рассказали РИА Новости, что поезд следует без задержек, о происшествии некоторые узнали от обеспокоенных родственников. Поезд 491/492 "Симферополь-Москва" прибыл на станцию Первомайская в Ростове-на-Дону по расписанию и отправился по пути следования вовремя. "Едем из Керчи в Москву на этом поезде "Симферополь - Москва". Идем без задержек. Узнали о ЧП уже с утра, когда проснулись", - рассказал житель Керчи Александр. Жительница Тулы Ирина добавила, что Крымский мост они проехали нормально. "В 6 утра стали родственники звонить, беспокоиться. Так и узнала (о происшествии на мосту). Мост мы проезжали часов в 11 (вечера)", - сказала она. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В СК РФ сообщали, что российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту среди членов украинских спецслужб и вооруженных формирований.

https://ria.ru/20230717/mashiny-1884560736.html

https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чп на крымском мосту