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Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту
Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту
Мировой и собственный опыт показывает, что террористы понимают только язык силы, поэтому надо взрывать их собственные дома, написал зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:47
2023-07-17T11:47
2023-07-17T13:14
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
происшествия
чп на крымском мосту
россия
керченский пролив
белгородская область
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мировой и собственный опыт показывает, что террористы понимают только язык силы, поэтому надо взрывать их собственные дома, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале после атаки на Крымский мост."Мировой и собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. <...> Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать подельников. <...> Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований", — заявил он.ЧП на Крымском мостуВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили. В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы.Национальный антитеррористический комитет возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку на мост с помощью двух надводных беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
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дмитрий медведев, происшествия, чп на крымском мосту, россия, керченский пролив, белгородская область, сергей аксенов (политик)
Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Россия, Керченский пролив, Белгородская область, Сергей Аксенов (политик)
Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту
Медведев призвал использовать против террористов язык силы после атаки на Крымский мост