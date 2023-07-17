https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html

Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту

Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту

Мировой и собственный опыт показывает, что террористы понимают только язык силы, поэтому надо взрывать их собственные дома, написал зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:47

2023-07-17T11:47

2023-07-17T13:14

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

происшествия

чп на крымском мосту

россия

керченский пролив

белгородская область

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мировой и собственный опыт показывает, что террористы понимают только язык силы, поэтому надо взрывать их собственные дома, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале после атаки на Крымский мост."Мировой и собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. <...> Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать подельников. <...> Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований", — заявил он.ЧП на Крымском мостуВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили. В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы.Национальный антитеррористический комитет возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку на мост с помощью двух надводных беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

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россия

керченский пролив

белгородская область

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дмитрий медведев, происшествия, чп на крымском мосту, россия, керченский пролив, белгородская область, сергей аксенов (политик)