https://ria.ru/20230717/most-1884568168.html
Пушилин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Пушилин прокомментировал теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Пушилин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Власти Украины сейчас преподносят террористическую атаку на Крымский мост как национальное достижение, они пытаются перекрыть собственные неудачи ударами по... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:26
2023-07-17T11:26
2023-07-17T11:43
специальная военная операция на украине
теракт на крымском мосту
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Власти Украины сейчас преподносят террористическую атаку на Крымский мост как национальное достижение, они пытаются перекрыть собственные неудачи ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее служба безопасности Украины в сообщении в своем Telegram-канале фактически взяла на себя ответственность за теракт на Крымском мосту."Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре", - написал Пушилин.По его словам, если ранее украинские власти скрывали подобные преступные акты, то сейчас они "преподносят террористическую атаку Крымского моста как национальное достижение, возводят в культ"."У киевского режима – античеловеческая террористическая сущность, мы это испытываем на себе все девять лет войны", - добавил Пушилин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, была возобновлена в 10.00. По Крымскому мосту вновь ходят поезда, автомобильного движения пока нет.
https://ria.ru/20230717/posledstviya-1884571794.html
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теракт на крымском мосту, денис пушилин, украина
Специальная военная операция на Украине, Теракт на Крымском мосту, Денис Пушилин, Украина
Пушилин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Пушилин назвал теракт на Крымском мосту попыткой Киева перекрыть собственные неудачи
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости.
Власти Украины сейчас преподносят террористическую атаку на Крымский мост как национальное достижение, они пытаются перекрыть собственные неудачи ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале
.
Ранее служба безопасности Украины в сообщении в своем Telegram-канале фактически взяла на себя ответственность за теракт на Крымском мосту.
СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту
"Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре", - написал Пушилин.
По его словам, если ранее украинские власти скрывали подобные преступные акты, то сейчас они "преподносят террористическую атаку Крымского моста как национальное достижение, возводят в культ".
«
"У киевского режима – античеловеческая террористическая сущность, мы это испытываем на себе все девять лет войны", - добавил Пушилин.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев
в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, была возобновлена в 10.00. По Крымскому мосту вновь ходят поезда, автомобильного движения пока нет.
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