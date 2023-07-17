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В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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11:14 17.07.2023 (обновлено: 13:47 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884560858.html
В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту
В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter теракт на Крымском мосту, назвав его "незаконным сооружением" и пригрозив... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:14
2023-07-17T13:47
безопасность
украина
россия
михаил подоляк
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter теракт на Крымском мосту, назвав его "незаконным сооружением" и пригрозив "недолговечностью" таких сооружений. Ранее СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. "Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны &lt;...&gt; вне зависимости от причин разрушения", — написал Подоляк. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия. СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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безопасность, украина, россия, михаил подоляк, чп на крымском мосту
Безопасность, Украина, Россия, Михаил Подоляк, ЧП на Крымском мосту
В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал Крымский мост недолговечным и незаконным

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter теракт на Крымском мосту, назвав его "незаконным сооружением" и пригрозив "недолговечностью" таких сооружений.
Ранее СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
"Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны <...> вне зависимости от причин разрушения", — написал Подоляк.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия. СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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