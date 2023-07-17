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Власти Кубани рассказали о состоянии девочки после ЧП на Крымском мосту
Власти Кубани рассказали о состоянии девочки после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Власти Кубани рассказали о состоянии девочки после ЧП на Крымском мосту
Жизни девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, ничто не угрожает, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:55
2023-07-17T10:55
2023-07-17T14:09
чп на крымском мосту
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Жизни девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, ничто не угрожает, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале."Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно", — говорится в публикации.Решение о дальнейшем лечении примет консилиум.Так, если состояние пациентки будет стабильным, ее по воздуху доставят в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы."Медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи", — заключили в оперштабе.Теракт на Крымском мостуМинувшей ночью Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Повреждения получила автомобильная часть моста, движение остановили.Власти Крыма и Кубани просят воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.СК устанавливает причастных к теракту из числа сотрудников спецслужб и вооруженных формирований на Украине.
https://ria.ru/20230717/most-1884536151.html
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чп на крымском мосту, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), украина
ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Власти Кубани рассказали о состоянии девочки после ЧП на Крымском мосту
Оперштаб Кубани: жизни пострадавшей при ЧП на Крымскому мосту девочки ничего не угрожает
СОЧИ, 17 июл — РИА Новости.
Жизни девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, ничто не угрожает, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале
.
"Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно", — говорится в публикации.
Решение о дальнейшем лечении примет консилиум.
Так, если состояние пациентки будет стабильным, ее по воздуху доставят в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы.
"Медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи", — заключили в оперштабе.
СМИ: к атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины
Минувшей ночью Киев
совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области
.
Повреждения получила автомобильная часть моста, движение остановили.
Власти Крыма и Кубани просят воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
СК
устанавливает причастных к теракту из числа сотрудников спецслужб и вооруженных формирований на Украине
.
Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов