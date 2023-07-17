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Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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10:29 17.07.2023 (обновлено: 11:46 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884549847.html
Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту
Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту
Взрывотехническая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:29
2023-07-17T11:46
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Взрывотехническая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В ходе расследования уголовного дела будет назначена и проведена взрывотехническая экспертиза", - сказал собеседник агентства. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В СК РФ сообщали, что российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.
https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту

Взрывотехническую экспертизу проведут при расследовании дела о теракте на Крымском мосту

© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Взрывотехническая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В ходе расследования уголовного дела будет назначена и проведена взрывотехническая экспертиза", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В СК РФ сообщали, что российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.
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