https://ria.ru/20230717/most-1884549847.html

Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту

Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Источник: взрывотехническую экспертизу проведут после ЧП на Крымском мосту

Взрывотехническая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:29

2023-07-17T10:29

2023-07-17T11:46

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Взрывотехническая экспертиза будет проведена в рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В ходе расследования уголовного дела будет назначена и проведена взрывотехническая экспертиза", - сказал собеседник агентства. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В СК РФ сообщали, что российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.

https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту