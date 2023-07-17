Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту
Белгородские власти возьмут на себя затраты на похороны погибших при ЧП на Крымском мосту
Белгород . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при ЧП на Крымском мосту, также будут произведены выплаты семье погибших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"Связались с родственниками погибших. Сейчас необходимо помочь привезти тела, организовать похороны. Все затраты, Андрей Николаевич (глава Новооскольского района – ред.), берете на себя вы, если необходима помощь - докладываете, область поможет. Жду от вас докладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести", - сказал Гладков во время оперативного совещания.
Губернатор отметил, что о состоянии пострадавшего ребенка ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников, в случае необходимости девочку могут транспортировать на лечение в Москву.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Гладков в прошлом году принял решение, что выплаты из областного бюджета семьям пострадавших мирных жителей будут такими же, как и для военнослужащих. Тем, кто получил ранение, будут выплачивать по 500 тысяч рублей, в случае смерти семье выплатят 3 миллиона рублей.