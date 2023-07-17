https://ria.ru/20230717/most-1884547091.html

Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту

Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту

Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при ЧП на Крымском мосту, также будут произведены выплаты семье погибших,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:18

2023-07-17T10:18

2023-07-17T10:19

белгородская область

вячеслав гладков

чп на крымском мосту

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при ЧП на Крымском мосту, также будут произведены выплаты семье погибших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Связались с родственниками погибших. Сейчас необходимо помочь привезти тела, организовать похороны. Все затраты, Андрей Николаевич (глава Новооскольского района – ред.), берете на себя вы, если необходима помощь - докладываете, область поможет. Жду от вас докладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести", - сказал Гладков во время оперативного совещания. Губернатор отметил, что о состоянии пострадавшего ребенка ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников, в случае необходимости девочку могут транспортировать на лечение в Москву. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Гладков в прошлом году принял решение, что выплаты из областного бюджета семьям пострадавших мирных жителей будут такими же, как и для военнослужащих. Тем, кто получил ранение, будут выплачивать по 500 тысяч рублей, в случае смерти семье выплатят 3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, чп на крымском мосту, происшествия