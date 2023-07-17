Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 17.07.2023 (обновлено: 10:19 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884547091.html
Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту
Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту
Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при ЧП на Крымском мосту, также будут произведены выплаты семье погибших,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:18
2023-07-17T10:19
белгородская область
вячеслав гладков
чп на крымском мосту
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при ЧП на Крымском мосту, также будут произведены выплаты семье погибших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Связались с родственниками погибших. Сейчас необходимо помочь привезти тела, организовать похороны. Все затраты, Андрей Николаевич (глава Новооскольского района – ред.), берете на себя вы, если необходима помощь - докладываете, область поможет. Жду от вас докладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести", - сказал Гладков во время оперативного совещания. Губернатор отметил, что о состоянии пострадавшего ребенка ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников, в случае необходимости девочку могут транспортировать на лечение в Москву. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Гладков в прошлом году принял решение, что выплаты из областного бюджета семьям пострадавших мирных жителей будут такими же, как и для военнослужащих. Тем, кто получил ранение, будут выплачивать по 500 тысяч рублей, в случае смерти семье выплатят 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, чп на крымском мосту, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту

Белгородские власти возьмут на себя затраты на похороны погибших при ЧП на Крымском мосту

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Власти возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при ЧП на Крымском мосту, также будут произведены выплаты семье погибших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Связались с родственниками погибших. Сейчас необходимо помочь привезти тела, организовать похороны. Все затраты, Андрей Николаевич (глава Новооскольского района – ред.), берете на себя вы, если необходима помощь - докладываете, область поможет. Жду от вас докладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести", - сказал Гладков во время оперативного совещания.
Последствия ЧП на Крымском мосту
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
10:05
Губернатор отметил, что о состоянии пострадавшего ребенка ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников, в случае необходимости девочку могут транспортировать на лечение в Москву.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Гладков в прошлом году принял решение, что выплаты из областного бюджета семьям пострадавших мирных жителей будут такими же, как и для военнослужащих. Тем, кто получил ранение, будут выплачивать по 500 тысяч рублей, в случае смерти семье выплатят 3 миллиона рублей.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост
09:54
 
Белгородская областьВячеслав ГладковЧП на Крымском мостуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала