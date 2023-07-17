https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html

Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ

Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023

Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ

Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:05

2023-07-17T10:05

2023-07-17T12:53

происшествия

теракт на крымском мосту

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете."В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в пресс-релизе.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия.Следователи устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по делу проведут взрывотехническую экспертизу.ЧП на Крымском мостуВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/most-1884536151.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T10:05 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, теракт на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф