https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:05
2023-07-17T10:05
2023-07-17T12:53
происшествия
теракт на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете."В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в пресс-релизе.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия.Следователи устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по делу проведут взрывотехническую экспертизу.ЧП на Крымском мостуВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/most-1884536151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_70:0:731:496_1920x0_80_0_0_f94c94c98147a7ba9b3f67cc0cbf9146.jpg
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T10:05
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, теракт на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Теракт на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
НАК: Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские беспилотные надводные аппараты
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
"В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в пресс-релизе.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия.
Следователи устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по делу проведут взрывотехническую экспертизу.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
СМИ: к атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины