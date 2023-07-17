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Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
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10:05 17.07.2023 (обновлено: 12:53 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ
Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:05
2023-07-17T12:53
происшествия
теракт на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете."В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в пресс-релизе.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия.Следователи устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по делу проведут взрывотехническую экспертизу.ЧП на Крымском мостуВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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происшествия, теракт на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Теракт на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ
Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ

НАК: Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские беспилотные надводные аппараты

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
"В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в пресс-релизе.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия.
Следователи устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по делу проведут взрывотехническую экспертизу.

ЧП на Крымском мосту

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
СМИ: к атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины
09:06
 
ПроисшествияТеракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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