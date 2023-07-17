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СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
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09:54 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост
Служба безопасности Украины сообщением в Telegram-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, в результате которой погибли два РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:54
2023-07-17T09:54
в мире
украина
краснодарский край
служба безопасности украины
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщением в Telegram-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, в результате которой погибли два человека, один пострадал. В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины передавало, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны. СБУ в своем телеграм-канале отреагировала на ЧП, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать". "Музыка - народная. Слова – СБУ", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
https://ria.ru/20230717/most-1884541844.html
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в мире, украина, краснодарский край, служба безопасности украины, республика крым
В мире, Украина, Краснодарский край, Служба безопасности Украины, Республика Крым
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост

СБУ опубликовала сообщение, где фактически признала организацию атаки на Крымский мост

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщением в Telegram-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, в результате которой погибли два человека, один пострадал.
В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины передавало, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны.
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В Раде хотят представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост
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СБУ в своем телеграм-канале отреагировала на ЧП, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать".
«
"Музыка - народная. Слова – СБУ", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
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