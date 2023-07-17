СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост
СБУ опубликовала сообщение, где фактически признала организацию атаки на Крымский мост
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщением в Telegram-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, в результате которой погибли два человека, один пострадал.
В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины передавало, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны.
СБУ в своем телеграм-канале отреагировала на ЧП, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать".
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"Музыка - народная. Слова – СБУ", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".