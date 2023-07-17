https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост

СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост

Служба безопасности Украины сообщением в Telegram-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, в результате которой погибли два РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:54

2023-07-17T09:54

2023-07-17T09:54

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщением в Telegram-канале фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, в результате которой погибли два человека, один пострадал. В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины передавало, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны. СБУ в своем телеграм-канале отреагировала на ЧП, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать". "Музыка - народная. Слова – СБУ", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".

https://ria.ru/20230717/most-1884541844.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884541709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, краснодарский край, служба безопасности украины, республика крым