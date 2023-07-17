https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html

Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста

Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023

Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста

Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:37

2023-07-17T09:37

2023-07-17T09:48

происшествия

краснодарский край

белгородская область

вячеслав гладков

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_d460cc320e402dc18bc47f95856fa4ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста. "Показываем поврежденную часть Крымского моста. Опоры целые. Видео прислали пассажиры поезда", - говорится у сообщении в Telegram-канале издания. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.

краснодарский край

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, белгородская область, вячеслав гладков, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту