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Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
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09:37 17.07.2023 (обновлено: 09:48 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:37
2023-07-17T09:48
происшествия
краснодарский край
белгородская область
вячеслав гладков
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста. "Показываем поврежденную часть Крымского моста. Опоры целые. Видео прислали пассажиры поезда", - говорится у сообщении в Telegram-канале издания. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, белгородская область, вячеслав гладков, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодарский край, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста

Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста после ЧП 17 июля

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста.
"Показываем поврежденную часть Крымского моста. Опоры целые. Видео прислали пассажиры поезда", - говорится у сообщении в Telegram-канале издания.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
 
ПроисшествияКраснодарский крайБелгородская областьВячеслав ГладковСергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мосту
 
 
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