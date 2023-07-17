https://ria.ru/20230717/most-1884539274.html

Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста

Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023

Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста

Волонтёры совместно с сотрудниками администрации Таманского сельского поселения раздают воду тем, кто сейчас находится на Крымском мосту, там же установлены... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:23

2023-07-17T09:23

2023-07-17T09:23

туризм

чп на крымском мосту

темрюкский район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Волонтёры совместно с сотрудниками администрации Таманского сельского поселения раздают воду тем, кто сейчас находится на Крымском мосту, там же установлены биотуалеты, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. "В районе Крымского моста волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения оказывают помощь людям, находящимся на проезде к Крымскому мосту… Работают пять пунктов выдачи воды, также воду раздают волонтеры. В случае необходимости готовы оперативно открыть еще пункты раздачи воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты", - написал Бабенков. Он добавил, что в случае необходимости для водителей на стоянке близ поселка Ильич развернут полевую кухню. По словам главы, на месте сейчас работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.

темрюкский район

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T09:23 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чп на крымском мосту, темрюкский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео