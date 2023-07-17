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Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
09:23 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884539274.html
Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста
Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста
Волонтёры совместно с сотрудниками администрации Таманского сельского поселения раздают воду тем, кто сейчас находится на Крымском мосту, там же установлены... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:23
2023-07-17T09:23
туризм
чп на крымском мосту
темрюкский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Волонтёры совместно с сотрудниками администрации Таманского сельского поселения раздают воду тем, кто сейчас находится на Крымском мосту, там же установлены биотуалеты, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. "В районе Крымского моста волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения оказывают помощь людям, находящимся на проезде к Крымскому мосту… Работают пять пунктов выдачи воды, также воду раздают волонтеры. В случае необходимости готовы оперативно открыть еще пункты раздачи воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты", - написал Бабенков. Он добавил, что в случае необходимости для водителей на стоянке близ поселка Ильич развернут полевую кухню. По словам главы, на месте сейчас работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.
темрюкский район
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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чп на крымском мосту, темрюкский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
Туризм, ЧП на Крымском мосту, Темрюкский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Волонтёры совместно с сотрудниками администрации Таманского сельского поселения раздают воду тем, кто сейчас находится на Крымском мосту, там же установлены биотуалеты, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.
2023-07-17T09:23
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Волонтеры раздают воду в районе Крымского моста

Власти организовали раздачу воды на подъезде к Крымскому мосту и установили биотуалеты

© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский крайВолонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Волонтёры совместно с сотрудниками администрации Таманского сельского поселения раздают воду тем, кто сейчас находится на Крымском мосту, там же установлены биотуалеты, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
«
"В районе Крымского моста волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения оказывают помощь людям, находящимся на проезде к Крымскому мосту… Работают пять пунктов выдачи воды, также воду раздают волонтеры. В случае необходимости готовы оперативно открыть еще пункты раздачи воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты", - написал Бабенков.
Он добавил, что в случае необходимости для водителей на стоянке близ поселка Ильич развернут полевую кухню. По словам главы, на месте сейчас работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.
 
ТуризмЧП на Крымском мостуТемрюкский районКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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