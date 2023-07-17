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Коллега рассказала о погибшей в ЧП на Крымском мосту и ее семье
Коллега рассказала о погибшей в ЧП на Крымском мосту и ее семье - РИА Новости, 17.07.2023
Коллега рассказала о погибшей в ЧП на Крымском мосту и ее семье
Погибшая в ЧП на Крымском мосту жительница Белгородской области Наталья Кулик работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, ее муж был... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:17
2023-07-17T09:17
2023-07-17T09:18
происшествия
белгородская область
краснодарский край
новый оскол
вячеслав гладков
сергей аксенов (политик)
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БЕЛГОРОД/ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Погибшая в ЧП на Крымском мосту жительница Белгородской области Наталья Кулик работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, ее муж был водителем, рассказала РИА Новости ее коллега Наталья Фатеева. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. По словам Фатеевой, Кулик руководила отделом в управлении образования Нового Оскола, она была ее непосредственным начальником. "Не могу в это поверить, мне только рассказали о ее гибели. Она неделю назад ушла в отпуск, так ждала поездки в Крым. Они должны были поехать на двух машинах с сестрой. Наталья Владимировна – человек с доброй душой, всегда помогала и как руководитель, и по-человечески", - сообщила Наталья. По ее словам, семья у погибшей благополучная, крепкая, растили замечательную дочку. Она отметила, что муж Кулик работал водителем КАМАЗа.
https://ria.ru/20230717/krym-1884535103.html
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происшествия, белгородская область, краснодарский край, новый оскол, вячеслав гладков, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Белгородская область, Краснодарский край, Новый Оскол, Вячеслав Гладков, Сергей Аксенов (политик)
Коллега рассказала о погибшей в ЧП на Крымском мосту и ее семье
Коллега рассказала о погибшей в ЧП на Крымском мосту жительнице Белгородской области