https://ria.ru/20230717/most-1884536151.html

СМИ: к атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины

СМИ: к атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: к атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины

Атака на Крымский мост является спецоперацией службы безопасности и военно-морских сил Украины, для осуществления использовались надводные дроны, пишет... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:06

2023-07-17T09:06

2023-07-17T09:14

украина

кирилл буданов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Атака на Крымский мост является спецоперацией службы безопасности и военно-морских сил Украины, для осуществления использовались надводные дроны, пишет агентство РБК-Украина.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева"."Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины", - пишет агентство со ссылкой на источник в СБУ.По информации источника, мост атаковали с помощью надводных дронов. "Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - приводятся слова источника.Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя".В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в конце мая, комментируя теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, назвал мост "логистическим путем", который они "обязаны были перерезать".Замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года в своем телеграм-канале писала: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

https://ria.ru/20230717/most-1884533975.html

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украина, кирилл буданов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, краснодарский край, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, происшествия