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Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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09:02 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884535229.html
Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту
Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования ЧП на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:02
2023-07-17T09:02
происшествия
краснодарский край
олег камшилов
сергей аксенов (политик)
вячеслав гладков
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования ЧП на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль. В целях координации действий правоохранительных органов на место (ЧП - ред.) выехал прокурор республики Крым Олег Камшилов", - говорится в сообщении. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
краснодарский край
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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происшествия, краснодарский край, олег камшилов, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков, чп на крымском мосту, видео
Происшествия, Краснодарский край, Олег Камшилов, Сергей Аксенов (политик), Вячеслав Гладков, ЧП на Крымском мосту
Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования ЧП на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале ведомства.
2023-07-17T09:02
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Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту

На место ЧП на Крымском мосту выехал прокурор республики Камшилов

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования ЧП на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«
"Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль. В целях координации действий правоохранительных органов на место (ЧП - ред.) выехал прокурор республики Крым Олег Камшилов", - говорится в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
 
ПроисшествияКраснодарский крайОлег КамшиловСергей Аксенов (политик)Вячеслав ГладковЧП на Крымском мосту
 
 
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