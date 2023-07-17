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Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту

Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Прокуратура взяла на особый контроль расследование ЧП на Крымском мосту

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования ЧП на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:02

2023-07-17T09:02

2023-07-17T09:02

происшествия

краснодарский край

олег камшилов

сергей аксенов (политик)

вячеслав гладков

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования ЧП на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль. В целях координации действий правоохранительных органов на место (ЧП - ред.) выехал прокурор республики Крым Олег Камшилов", - говорится в сообщении. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T09:02 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, олег камшилов, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков, чп на крымском мосту, видео