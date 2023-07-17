https://ria.ru/20230717/most-1884533975.html

В Совфеде прокомментировали ЧП на Крымском мосту

В Совфеде прокомментировали ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

В Совфеде прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Украина, столкнувшись с неудачами при контрнаступлении, вымещает злость на мирных гражданах, атакуя Крымский мост, заявил в своем Telegram-канале член... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:54

2023-07-17T08:54

2023-07-17T08:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

чп на крымском мосту

вооруженные силы украины

александр башкин

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина, столкнувшись с неудачами при контрнаступлении, вымещает злость на мирных гражданах, атакуя Крымский мост, заявил в своем Telegram-канале член конституционного комитета СФ Александр Башкин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост , выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Столкнувшись с очевидным для всех провалом контрнаступления, украинская власть вымещает злобу на мирных гражданах, совершая военные преступления против мирных граждан. Использование смертоносных для гражданского населения кассетных боеприпасов, ночное убийство на крымском мосту беззащитных туристов, гибель людей в приграничных населенных пунктах", - написал он. Сенатор отметил, что в ближайшее время, вероятно, последует жесткий и справедливый ответ России, а киевская власть "лишила себя права" на него жаловаться. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, чп на крымском мосту, вооруженные силы украины, александр башкин, происшествия