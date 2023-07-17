https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html
Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту
Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:05
2023-07-17T07:05
2023-07-17T08:45
республика крым
крымский мост
происшествия
россия
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00."По ситуации на Крымском мосту: только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком. Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.Он уточнил, что данные по работе паромного сообщения на Крымском мосту будут также уточнены до 9:00.О причинах происшествия на Крымском мосту дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T07:05
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республика крым, крымский мост, происшествия, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту
Республика Крым, Крымский мост, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту
Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту
Аксенов: движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00