https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html

Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту

Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:05

2023-07-17T07:05

2023-07-17T08:45

республика крым

крымский мост

происшествия

россия

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00."По ситуации на Крымском мосту: только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком. Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.Он уточнил, что данные по работе паромного сообщения на Крымском мосту будут также уточнены до 9:00.О причинах происшествия на Крымском мосту дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html

республика крым

россия

краснодарский край

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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T07:05 true PT1M09S

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республика крым, крымский мост, происшествия, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту