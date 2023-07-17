https://ria.ru/20230717/most-1884522722.html
Минтранс заявил о целостности опор Крымского моста
Минтранс заявил о целостности опор Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
Минтранс заявил о целостности опор Крымского моста
Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается, говорится в сообщении Минтранса в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:49
2023-07-17T06:49
2023-07-17T08:23
крымский мост
происшествия
россия
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается, говорится в сообщении Минтранса в Telegram-канале. Ранее в Минтрансе сообщили, что о стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста. "Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор", - отметили в ведомстве. Отмечается, что обследование состояния моста продолжается.
https://ria.ru/20230717/most-1884522601.html
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крымский мост, происшествия, россия, республика крым, чп на крымском мосту
Крымский мост, Происшествия, Россия, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
Минтранс заявил о целостности опор Крымского моста
Минтранс России опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста из-за ЧП