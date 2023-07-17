https://ria.ru/20230717/most-1884522722.html

Минтранс заявил о целостности опор Крымского моста

Минтранс заявил о целостности опор Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023

Минтранс заявил о целостности опор Крымского моста

Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается, говорится в сообщении Минтранса в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:49

2023-07-17T06:49

2023-07-17T08:23

крымский мост

происшествия

россия

республика крым

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879645082_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_01edc5742d3ccc5d433b2027b9599bbd.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается, говорится в сообщении Минтранса в Telegram-канале. Ранее в Минтрансе сообщили, что о стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах Крымского моста. "Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор", - отметили в ведомстве. Отмечается, что обследование состояния моста продолжается.

https://ria.ru/20230717/most-1884522601.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884521527.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крымский мост, происшествия, россия, республика крым, чп на крымском мосту