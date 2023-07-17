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Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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06:48 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884522601.html
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту
Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:48
2023-07-17T07:57
происшествия
россия
краснодарский край
республика крым
сергей аксенов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту", - говорится в сообщении.
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россия
краснодарский край
республика крым
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происшествия, россия, краснодарский край, республика крым, сергей аксенов (политик), следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту

СК: спецгруппа по расследованию особо важных дел выехала на место ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
"Руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Следственный комитет России (СК РФ)Крымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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