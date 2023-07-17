https://ria.ru/20230717/most-1884522601.html
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту
Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:48
2023-07-17T06:48
2023-07-17T07:57
происшествия
россия
краснодарский край
республика крым
сергей аксенов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_55f9350de0f991260d744e71b3b619b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230717/most-1884522437.html
россия
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_53ed4cb74a29ba168abaa365a98b1154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, республика крым, сергей аксенов (политик), следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту
СК: спецгруппа по расследованию особо важных дел выехала на место ЧП на Крымском мосту