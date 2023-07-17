https://ria.ru/20230717/most-1884522437.html

Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

На пролетах Крымского моста повредилось дорожное полотно, сообщил Минтранс России в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:43

2023-07-17T06:43

2023-07-17T07:57

россия

происшествия

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На пролетах Крымского моста повредилось дорожное полотно, сообщил Минтранс России в Telegram-канале."Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста", — говорится в публикации ведомства.В министерстве подчеркнули, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, информация о повреждении которых не соответствует действительности."Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", — уточнили в пресс-службе.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников. Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра.По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

https://ria.ru/20230717/most-1884519693.html

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