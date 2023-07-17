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Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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06:43 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884522437.html
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
На пролетах Крымского моста повредилось дорожное полотно, сообщил Минтранс России в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:43
2023-07-17T07:57
россия
происшествия
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На пролетах Крымского моста повредилось дорожное полотно, сообщил Минтранс России в Telegram-канале."Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста", — говорится в публикации ведомства.В министерстве подчеркнули, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, информация о повреждении которых не соответствует действительности."Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", — уточнили в пресс-службе.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников. Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра.По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.
https://ria.ru/20230717/most-1884519693.html
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россия, происшествия, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Россия, Происшествия, Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

Минтранс: со стороны Крыма повреждено дорожное полотно на пролетах крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На пролетах Крымского моста повредилось дорожное полотно, сообщил Минтранс России в Telegram-канале.
«
"Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста", — говорится в публикации ведомства.
В министерстве подчеркнули, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, информация о повреждении которых не соответствует действительности.
"Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", — уточнили в пресс-службе.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников. Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.
На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.
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РоссияПроисшествияРеспублика КрымКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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