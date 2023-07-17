https://ria.ru/20230717/most-1884522040.html

Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП

Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП - РИА Новости, 17.07.2023

Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП

Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T04:40

2023-07-17T04:40

2023-07-17T07:58

происшествия

краснодарский край

севастополь

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882582593_331:462:3150:2048_1920x0_80_0_0_8721739f63d7a972f075cfb359621786.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал Аксенов.Он добавил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.На место происшествия отправился зампред совета министров полуострова Игорь Михайличенко.Аксенов посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Глава региона также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.Советник главы Крыма Олег Крючков пообещал, что туристам окажут поддержку. По его словам, организовано движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В министерстве курортов полуострова развернули координационный штаб. В ведомстве призвали туристов по возможности оставаться в своих гостиницах.Оперштаб создали и на Кубани. По его информации, пробка, образовавшаяся на подъезде к мосту сократилась и теперь составляет около трех километров.Власти полуострова и Севастополя подчеркнули, что регионы обеспечены топливом и продовольствием, дефицита не ожидается.

краснодарский край

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, севастополь, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту