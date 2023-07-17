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Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП
Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП - РИА Новости, 17.07.2023
Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП
Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T04:40
2023-07-17T04:40
2023-07-17T07:58
происшествия
краснодарский край
севастополь
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал Аксенов.Он добавил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.На место происшествия отправился зампред совета министров полуострова Игорь Михайличенко.Аксенов посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Глава региона также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.Советник главы Крыма Олег Крючков пообещал, что туристам окажут поддержку. По его словам, организовано движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В министерстве курортов полуострова развернули координационный штаб. В ведомстве призвали туристов по возможности оставаться в своих гостиницах.Оперштаб создали и на Кубани. По его информации, пробка, образовавшаяся на подъезде к мосту сократилась и теперь составляет около трех километров.Власти полуострова и Севастополя подчеркнули, что регионы обеспечены топливом и продовольствием, дефицита не ожидается.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край, севастополь, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале
.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края
. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал Аксенов.
Он добавил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.
На место происшествия отправился зампред совета министров полуострова Игорь Михайличенко.
Аксенов посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Глава региона также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.
Советник главы Крыма Олег Крючков пообещал, что туристам окажут поддержку. По его словам, организовано движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.
В министерстве курортов полуострова развернули координационный штаб. В ведомстве призвали туристов по возможности оставаться в своих гостиницах.
Оперштаб создали и на Кубани. По его информации, пробка, образовавшаяся на подъезде к мосту сократилась и теперь составляет около трех километров.
Власти полуострова и Севастополя подчеркнули, что регионы обеспечены топливом и продовольствием, дефицита не ожидается.