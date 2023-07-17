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Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт

Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт - РИА Новости, 17.07.2023

Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт

Сотрудники ДПС на выезде из Симферополя предупреждают водителей о том, что движение по Крымскому мосту закрыто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:03

2023-07-17T06:03

2023-07-17T07:57

авто

симферополь

сергей аксенов (политик)

происшествия

крымский мост

республика крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники ДПС на выезде из Симферополя предупреждают водителей о том, что движение по Крымскому мосту закрыто, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как передает корреспондент РИА Новости, посты ДПС стоят на выезде из Симферополя, водителей спрашивают, куда они направляются, и предупреждают, что Крымский мост закрыт.

симферополь

республика крым

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авто, симферополь, сергей аксенов (политик), происшествия, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту