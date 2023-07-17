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Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт - РИА Новости, 17.07.2023
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06:03 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884520084.html
Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт
Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт - РИА Новости, 17.07.2023
Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт
Сотрудники ДПС на выезде из Симферополя предупреждают водителей о том, что движение по Крымскому мосту закрыто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:03
2023-07-17T07:57
авто
симферополь
сергей аксенов (политик)
происшествия
крымский мост
республика крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники ДПС на выезде из Симферополя предупреждают водителей о том, что движение по Крымскому мосту закрыто, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как передает корреспондент РИА Новости, посты ДПС стоят на выезде из Симферополя, водителей спрашивают, куда они направляются, и предупреждают, что Крымский мост закрыт.
симферополь
республика крым
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авто, симферополь, сергей аксенов (политик), происшествия, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту
Авто, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Крымский мост, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
Водителей на выезде из Симферополя предупреждают, что Крымский мост закрыт

Сотрудники ДПС предупреждают водителей на выезде из Симферополя, что Крымский мост закрыт

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники ДПС на выезде из Симферополя предупреждают водителей о том, что движение по Крымскому мосту закрыто, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Как передает корреспондент РИА Новости, посты ДПС стоят на выезде из Симферополя, водителей спрашивают, куда они направляются, и предупреждают, что Крымский мост закрыт.
 
АвтоСимферопольСергей Аксенов (политик)ПроисшествияКрымский мостРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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