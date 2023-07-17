https://ria.ru/20230717/most-1884519565.html

Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым

Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым - РИА Новости, 17.07.2023

Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым

В связи с закрытием движения по Крымскому мосту после ЧП для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам, сообщается в РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:49

2023-07-17T05:49

2023-07-17T07:58

россия

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

республика крым

крымский мост

министерство транспорта рф (минтранс россии)

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В связи с закрытием движения по Крымскому мосту после ЧП для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам, сообщается в телеграм-канале Минтранса России. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230717/probka-1884518639.html

россия

краснодарский край

республика крым

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россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии), происшествия, чп на крымском мосту