https://ria.ru/20230717/most-1884519565.html
Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым
Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым
В связи с закрытием движения по Крымскому мосту после ЧП для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам, сообщается в РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:49
2023-07-17T05:49
2023-07-17T07:58
россия
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
республика крым
крымский мост
министерство транспорта рф (минтранс россии)
происшествия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В связи с закрытием движения по Крымскому мосту после ЧП для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам, сообщается в телеграм-канале Минтранса России. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", - говорится в сообщении.
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россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии), происшествия, чп на крымском мосту
Россия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Крымский мост, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Минтранс призвал использовать дороги новых регионов при поездке в Крым
Минтранс: водители из-за ЧП на Крымскому мосту могут проехать по новым регионам