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Губернатор Кубани призвал не планировать проезд через Крымский мост

Губернатор Кубани призвал не планировать проезд через Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

Губернатор Кубани призвал не планировать проезд через Крымский мост

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым призвал не планировать проезд через Крымский мост и выбирать путь... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:36

2023-07-17T05:36

2023-07-17T07:58

краснодарский край

россия

сергей аксенов (политик)

вениамин кондратьев

виталий савельев

республика крым

крымский мост

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым призвал не планировать проезд через Крымский мост и выбирать путь через новые регионы. Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост. Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России", - сообщил Кондратьев в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230717/probka-1884518639.html

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краснодарский край, россия, сергей аксенов (политик), вениамин кондратьев, виталий савельев, республика крым, крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту