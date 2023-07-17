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Губернатор Кубани призвал не планировать проезд через Крымский мост
Губернатор Кубани призвал не планировать проезд через Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
Губернатор Кубани призвал не планировать проезд через Крымский мост
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым призвал не планировать проезд через Крымский мост и выбирать путь... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:36
2023-07-17T05:36
2023-07-17T07:58
краснодарский край
россия
сергей аксенов (политик)
вениамин кондратьев
виталий савельев
республика крым
крымский мост
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым призвал не планировать проезд через Крымский мост и выбирать путь через новые регионы. Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост. Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России", - сообщил Кондратьев в своем телеграм-канале.
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краснодарский край, россия, сергей аксенов (политик), вениамин кондратьев, виталий савельев, республика крым, крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Россия, Сергей Аксенов (политик), Вениамин Кондратьев, Виталий Савельев, Республика Крым, Крымский мост, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Губернатор Кубани призвал не планировать проезд через Крымский мост
Губернатор Кубани вслед за главой Крыма призвал не планировать проезд через Крымский мост