https://ria.ru/20230717/most-1884517773.html

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:15

2023-07-17T05:15

2023-07-17T07:58

происшествия

краснодарский край

россия

сергей аксенов (политик)

виталий савельев

игорь михайличенко

республика крым

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. "Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале отметил, что планируется сухопутный маршрут.

https://ria.ru/20230716/most-1884500130.html

https://ria.ru/20230710/krym-1883363582.html

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происшествия, краснодарский край, россия, сергей аксенов (политик), виталий савельев, игорь михайличенко, республика крым, чп на крымском мосту