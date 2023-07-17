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Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
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05:15 17.07.2023 (обновлено: 07:58 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884517773.html
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:15
2023-07-17T07:58
происшествия
краснодарский край
россия
сергей аксенов (политик)
виталий савельев
игорь михайличенко
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. "Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале отметил, что планируется сухопутный маршрут.
https://ria.ru/20230716/most-1884500130.html
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происшествия, краснодарский край, россия, сергей аксенов (политик), виталий савельев, игорь михайличенко, республика крым, чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Сергей Аксенов (политик), Виталий Савельев, Игорь Михайличенко, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост

Аксенов призвал жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок через Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале отметил, что планируется сухопутный маршрут.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияСергей Аксенов (политик)Виталий СавельевИгорь МихайличенкоРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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