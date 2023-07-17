https://ria.ru/20230717/most-1884517629.html

Движение на Крымском мосту приостановили

Движение на Крымском мосту приостановили - РИА Новости, 17.07.2023

Движение на Крымском мосту приостановили

Движение на Крымском мосту остановлено, говорится в сообщении главы республики Сергея Аксёнова в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:13

2023-07-17T05:13

2023-07-17T08:41

краснодарский край

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение на Крымском мосту остановлено, говорится в сообщении главы республики Сергея Аксёнова в Telegram-канале. Он отметил, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края"Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - сообщил Аксёнов. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

https://ria.ru/20230716/probka-1884436237.html

краснодарский край

республика крым

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краснодарский край, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия