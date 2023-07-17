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Движение на Крымском мосту приостановили - РИА Новости, 17.07.2023
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05:13 17.07.2023 (обновлено: 08:41 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884517629.html
Движение на Крымском мосту приостановили
Движение на Крымском мосту приостановили - РИА Новости, 17.07.2023
Движение на Крымском мосту приостановили
Движение на Крымском мосту остановлено, говорится в сообщении главы республики Сергея Аксёнова в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:13
2023-07-17T08:41
краснодарский край
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение на Крымском мосту остановлено, говорится в сообщении главы республики Сергея Аксёнова в Telegram-канале. Он отметил, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края"Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - сообщил Аксёнов. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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краснодарский край, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия
Краснодарский край, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
Движение на Крымском мосту приостановили

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения на Крымском мосту из-за ЧП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение на Крымском мосту остановлено, говорится в сообщении главы республики Сергея Аксёнова в Telegram-канале.
Он отметил, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края
"Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - сообщил Аксёнов.
По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко.
Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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