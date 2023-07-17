https://ria.ru/20230717/most-1884516362.html
Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП
Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП - РИА Новости, 17.07.2023
Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП
Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T04:37
2023-07-17T04:37
2023-07-17T07:58
краснодарский край
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882582593_331:462:3150:2048_1920x0_80_0_0_8721739f63d7a972f075cfb359621786.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. "На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал Аксенов. Он добавил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.На место происшествия отправился зампред совета министров полуострова Игорь Михайличенко.Аксенов посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Глава региона также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.Советник главы Крыма Олег Крючков пообещал, что туристам окажут поддержку. По его словам, организовано движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме. В министерстве курортов полуострова развернут координационный штаб.Оперштаб создали и на Кубани. По его информации, пробка, образовавшаяся на подъезде к мосту сократилась и теперь составляет около трех километров.В центре поддержки РЖД сообщили РИА Новости, что движение поездов в Краснодарский край и из региона следует согласно расписанию.Власти Крыма и Севастополя подчеркнули, что регионы обеспечены топливом и продовольствием, дефицита не ожидается.
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882582593_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_0cdd5afb5f073c0fc4d0d3f7ea5cee11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения на Крымском мосту из-за ЧП
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Движение на Крымском мосту временно прекращено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале
.
«
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края
. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал Аксенов.
Он добавил, что обсудил эту проблему с министром транспорта России Виталием Савельевым. Кроме того, Крым поддерживает контакты с властями Краснодарского края.
На место происшествия отправился зампред совета министров полуострова Игорь Михайличенко.
Аксенов посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Глава региона также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.
Советник главы Крыма Олег Крючков пообещал, что туристам окажут поддержку. По его словам, организовано движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме. В министерстве курортов полуострова развернут координационный штаб.
Оперштаб создали и на Кубани. По его информации, пробка, образовавшаяся на подъезде к мосту сократилась и теперь составляет около трех километров.
В центре поддержки РЖД сообщили РИА Новости, что движение поездов в Краснодарский край и из региона следует согласно расписанию.
Власти Крыма и Севастополя подчеркнули, что регионы обеспечены топливом и продовольствием, дефицита не ожидается.