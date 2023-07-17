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США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки
США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки
США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:40
2023-07-17T22:40
2023-07-17T22:40
в мире
черное море
джон кирби
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов касательно ситуации вокруг непродления зерновой инициативы.
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в мире, черное море, джон кирби, сша
В мире, Черное море, Джон Кирби, США
США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки
Белый дом: США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов касательно ситуации вокруг непродления зерновой инициативы.
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