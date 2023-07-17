https://ria.ru/20230717/more-1884756342.html

США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки

США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки

США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:40

2023-07-17T22:40

2023-07-17T22:40

в мире

черное море

джон кирби

сша

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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов касательно ситуации вокруг непродления зерновой инициативы.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

черное море

сша

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в мире, черное море, джон кирби, сша