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США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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22:40 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/more-1884756342.html
США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки
США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки
США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:40
2023-07-17T22:40
в мире
черное море
джон кирби
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов касательно ситуации вокруг непродления зерновой инициативы.
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в мире, черное море, джон кирби, сша
В мире, Черное море, Джон Кирби, США
США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки

Белый дом: США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли в Черном море
Американские корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Американские корабли в Черном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов касательно ситуации вокруг непродления зерновой инициативы.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
Вчера, 08:00
 
В миреЧерное мореДжон КирбиСША
 
 
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