https://ria.ru/20230717/molodezh-1884758408.html

Путин поручил принять меры по работе с молодежью в новых регионах

Путин поручил принять меры по работе с молодежью в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2023

Путин поручил принять меры по работе с молодежью в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:05

2023-07-17T23:05

2023-07-17T23:11

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230717/poruchenie-1884758307.html

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2023

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общество