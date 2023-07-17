https://ria.ru/20230717/molodezh-1884758408.html
Путин поручил принять меры по работе с молодежью в новых регионах
Путин поручил принять меры по работе с молодежью в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил принять меры по работе с молодежью в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:05
2023-07-17T23:05
2023-07-17T23:11
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции", - говорится в документе.
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общество
Путин поручил принять меры по работе с молодежью в новых регионах
Путин поручил Минобрнауки принять допмеры по работе с молодежью в новых регионах