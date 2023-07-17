https://ria.ru/20230717/molniya-1884531279.html

На юге Красноярского края туристку убило молнией

На юге Красноярского края туристку убило молнией - РИА Новости, 17.07.2023

На юге Красноярского края туристку убило молнией

В Ермаковском районе на юге Красноярского края туристку убило молнией, сообщает региональный главк СК РФ на сайте. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:36

2023-07-17T08:36

2023-07-17T08:36

туризм

происшествия

красноярский край

ермаковский район

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новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 17 июл - РИА Новости. В Ермаковском районе на юге Красноярского края туристку убило молнией, сообщает региональный главк СК РФ на сайте. По предварительным данным следователей, тургруппа из 14 человек совершала поход в горах природного парка "Ергаки". Утром в воскресенье четыре альпиниста начали подъем на пик Звездный. На высоте 400 метров погода ухудшилась, и от удара молнии женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал. "В Ермаковском районе следователи СК устанавливают обстоятельства гибели туристки в результате удара молнии", - говорится в сообщении. Информация о происшествии поступила от одного из туристов. В настоящее время на место направлена группа спасателей и следователи.

https://ria.ru/20230712/molnii-1883597217.html

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происшествия, красноярский край, ермаковский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм