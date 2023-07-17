https://ria.ru/20230717/molniya-1884531279.html
На юге Красноярского края туристку убило молнией
На юге Красноярского края туристку убило молнией - РИА Новости, 17.07.2023
На юге Красноярского края туристку убило молнией
В Ермаковском районе на юге Красноярского края туристку убило молнией, сообщает региональный главк СК РФ на сайте. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:36
2023-07-17T08:36
2023-07-17T08:36
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происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 июл - РИА Новости. В Ермаковском районе на юге Красноярского края туристку убило молнией, сообщает региональный главк СК РФ на сайте. По предварительным данным следователей, тургруппа из 14 человек совершала поход в горах природного парка "Ергаки". Утром в воскресенье четыре альпиниста начали подъем на пик Звездный. На высоте 400 метров погода ухудшилась, и от удара молнии женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал. "В Ермаковском районе следователи СК устанавливают обстоятельства гибели туристки в результате удара молнии", - говорится в сообщении. Информация о происшествии поступила от одного из туристов. В настоящее время на место направлена группа спасателей и следователи.
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Туризм, Происшествия, Красноярский край, Ермаковский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Новости - Туризм
На юге Красноярского края туристку убило молнией
В Ермаковском районе на юге Красноярского края туристку убило молнией