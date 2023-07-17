https://ria.ru/20230717/moldavia-1884718014.html
Санду подписала указы о назначении трех новых членов правительства
Санду подписала указы о назначении трех новых членов правительства - РИА Новости, 17.07.2023
Санду подписала указы о назначении трех новых членов правительства
Президент Молдавии Майя Санду подписала указы о назначении трех новых членов правительства, которые возглавят министерство внутренних дел, министерство... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:05
2023-07-17T18:05
2023-07-17T18:05
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молдавия
майя санду
дорин речан
газпром
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указы о назначении трех новых членов правительства, которые возглавят министерство внутренних дел, министерство образования и министерство инфраструктуры, сообщается в понедельник на сайте администрации главы республики. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан объявил об отставке главы МВД Анны Ревенко, министра образования и науки Анатолия Топалэ, а также министра инфраструктуры и регионального развития Лилии Дабижи. Санду в пятницу подписала соответствующие указы. В понедельник состоялась церемония торжественной присяги новых министров, предложенных премьером. "Назначить Адриана Ефроса министром внутренних дел, Дана Перчуна - министром образования и исследований и Андрея Спыну - министром инфраструктуры и регионального развития", - говорится в указах. Ефрос до сегодняшнего дня возглавлял Единый центр кризисного управления по делам украинских беженцев, он военный сапер, много лет участвовал в миротворческих операциях, возглавлял управление логистики генштаба национальной армии Молдавии. Перчун является депутатом парламента от правящей партии "Действие и солидарность", Спыну ранее уже занимал должность министра инфраструктуры и вице-премьера, он отвечал за переговоры с "Газпромом".
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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в мире, молдавия, майя санду, дорин речан, газпром
В мире, Молдавия, Майя Санду, Дорин Речан, Газпром
Санду подписала указы о назначении трех новых членов правительства
Санду подписала указы о назначении главы МВД, министров образования и инфраструктуры