https://ria.ru/20230717/moldavia-1884664772.html

Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств

Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств - РИА Новости, 17.07.2023

Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств

Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз направил запрос властям с требованием отчитаться о расходовании миллиарда евро, полученного в виде помощи от внешних... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:58

2023-07-17T14:58

2023-07-17T14:58

кишинев

в мире

молдавия

берлин (город)

ион чебан

шарль мишель

евросовет

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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз направил запрос властям с требованием отчитаться о расходовании миллиарда евро, полученного в виде помощи от внешних партнеров для обустройства украинских беженцев, поскольку администрация молдавской столицы справлялась с кризисом своими силами. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро. "Это уже десятый запрос, и я считаю, что настало время сделать публичный запрос, требующий от правительства ответа на вопрос, как был потрачен миллиард евро, предоставленный внешними партнерами", - написал Чебан в телеграм-канале. Он подчеркнул, что люди имеют право знать, как расходуется полученная из-за рубежа финансовая помощь, потому как, "например, до Кишинева не дошло ни копейки". В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

кишинев

молдавия

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кишинев, в мире, молдавия, берлин (город), ион чебан, шарль мишель, евросовет