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Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств - РИА Новости, 17.07.2023
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14:58 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/moldavia-1884664772.html
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств - РИА Новости, 17.07.2023
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств
Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз направил запрос властям с требованием отчитаться о расходовании миллиарда евро, полученного в виде помощи от внешних... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:58
2023-07-17T14:58
кишинев
в мире
молдавия
берлин (город)
ион чебан
шарль мишель
евросовет
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз направил запрос властям с требованием отчитаться о расходовании миллиарда евро, полученного в виде помощи от внешних партнеров для обустройства украинских беженцев, поскольку администрация молдавской столицы справлялась с кризисом своими силами. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро. "Это уже десятый запрос, и я считаю, что настало время сделать публичный запрос, требующий от правительства ответа на вопрос, как был потрачен миллиард евро, предоставленный внешними партнерами", - написал Чебан в телеграм-канале. Он подчеркнул, что люди имеют право знать, как расходуется полученная из-за рубежа финансовая помощь, потому как, "например, до Кишинева не дошло ни копейки". В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.
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кишинев, в мире, молдавия, берлин (город), ион чебан, шарль мишель, евросовет
Кишинев, В мире, Молдавия, Берлин (город), Ион Чебан, Шарль Мишель, Евросовет
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств

Мэр Кишинева Чебан потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании миллиарда евро

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз направил запрос властям с требованием отчитаться о расходовании миллиарда евро, полученного в виде помощи от внешних партнеров для обустройства украинских беженцев, поскольку администрация молдавской столицы справлялась с кризисом своими силами.
Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро.
"Это уже десятый запрос, и я считаю, что настало время сделать публичный запрос, требующий от правительства ответа на вопрос, как был потрачен миллиард евро, предоставленный внешними партнерами", - написал Чебан в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что люди имеют право знать, как расходуется полученная из-за рубежа финансовая помощь, потому как, "например, до Кишинева не дошло ни копейки".
В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.
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КишиневВ миреМолдавияБерлин (город)Ион ЧебанШарль МишельЕвросовет
 
 
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