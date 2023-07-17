https://ria.ru/20230717/moldavia-1884664772.html
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств - РИА Новости, 17.07.2023
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств
Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз направил запрос властям с требованием отчитаться о расходовании миллиарда евро, полученного в виде помощи от внешних... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:58
2023-07-17T14:58
2023-07-17T14:58
кишинев
в мире
молдавия
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ион чебан
шарль мишель
евросовет
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в десятый раз направил запрос властям с требованием отчитаться о расходовании миллиарда евро, полученного в виде помощи от внешних партнеров для обустройства украинских беженцев, поскольку администрация молдавской столицы справлялась с кризисом своими силами. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро. "Это уже десятый запрос, и я считаю, что настало время сделать публичный запрос, требующий от правительства ответа на вопрос, как был потрачен миллиард евро, предоставленный внешними партнерами", - написал Чебан в телеграм-канале. Он подчеркнул, что люди имеют право знать, как расходуется полученная из-за рубежа финансовая помощь, потому как, "например, до Кишинева не дошло ни копейки". В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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кишинев, в мире, молдавия, берлин (город), ион чебан, шарль мишель, евросовет
Кишинев, В мире, Молдавия, Берлин (город), Ион Чебан, Шарль Мишель, Евросовет
Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании средств
Мэр Кишинева Чебан потребовал от властей Молдавии отчет о расходовании миллиарда евро