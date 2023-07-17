https://ria.ru/20230717/mh17-1884596588.html

Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев

Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев - РИА Новости, 17.07.2023

Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев

Врио главы ДНР Денис Пушилин в девятую годовщину крушения рейса Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе заявил в своем телеграм-канале, что нет сомнений в виновности РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:30

2023-07-17T12:30

2023-07-17T12:30

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россия

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mh17. расследование

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в девятую годовщину крушения рейса Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе заявил в своем телеграм-канале, что нет сомнений в виновности киевского режима в катастрофе. "Сегодня девятая годовщина одного из наиболее трагических событий лета 2014 года – гибель пассажиров и экипажа малайзийского "Боинга-777". У нас нет сомнений в том, что это чудовищное преступление совершил киевский режим, желая повысить градус конфликта, чтобы в катастрофе боинга обвинить ополчение Донбасса, Россию", - написал Пушилин. Врио главы ДНР добавил, что со стороны Киева и его "западных заказчиков" имеют место "грубейшая подтасовка фактов, пренебрежение объективным расследованием и выдвижение ничем не подкрепленных обвинений" с целью утаивания правды и сокрытия следов преступлений. Пушилин напомнил, что при крушении самолета погибли 298 человек, включая 80 детей, и выразил соболезнования близким жертв катастрофы. В ноябре 2022 года в гаагском суде завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

https://ria.ru/20230209/mid-1850989836.html

https://ria.ru/20230209/razgovor-1850800189.html

https://ria.ru/20221118/mh17-1832523894.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, нидерланды, mh17. расследование, украина, вооруженные силы украины