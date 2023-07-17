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Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев - РИА Новости, 17.07.2023
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12:30 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/mh17-1884596588.html
Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев
Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев - РИА Новости, 17.07.2023
Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев
Врио главы ДНР Денис Пушилин в девятую годовщину крушения рейса Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе заявил в своем телеграм-канале, что нет сомнений в виновности РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:30
2023-07-17T12:30
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
нидерланды
mh17. расследование
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в девятую годовщину крушения рейса Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе заявил в своем телеграм-канале, что нет сомнений в виновности киевского режима в катастрофе. "Сегодня девятая годовщина одного из наиболее трагических событий лета 2014 года – гибель пассажиров и экипажа малайзийского "Боинга-777". У нас нет сомнений в том, что это чудовищное преступление совершил киевский режим, желая повысить градус конфликта, чтобы в катастрофе боинга обвинить ополчение Донбасса, Россию", - написал Пушилин. Врио главы ДНР добавил, что со стороны Киева и его "западных заказчиков" имеют место "грубейшая подтасовка фактов, пренебрежение объективным расследованием и выдвижение ничем не подкрепленных обвинений" с целью утаивания правды и сокрытия следов преступлений. Пушилин напомнил, что при крушении самолета погибли 298 человек, включая 80 детей, и выразил соболезнования близким жертв катастрофы. В ноябре 2022 года в гаагском суде завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
https://ria.ru/20230209/mid-1850989836.html
https://ria.ru/20230209/razgovor-1850800189.html
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россия
донецкая народная республика
нидерланды
украина
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в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, нидерланды, mh17. расследование, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Нидерланды, MH17. Расследование, Украина, Вооруженные силы Украины
Пушилин выразил уверенность, что в крушении MH17 в 2014 году виновен Киев

Пушилин: нет сомнений, что катастрофа Boeing 777 MH17 произошла по вине киевского режима

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в девятую годовщину крушения рейса Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе заявил в своем телеграм-канале, что нет сомнений в виновности киевского режима в катастрофе.
"Сегодня девятая годовщина одного из наиболее трагических событий лета 2014 года – гибель пассажиров и экипажа малайзийского "Боинга-777". У нас нет сомнений в том, что это чудовищное преступление совершил киевский режим, желая повысить градус конфликта, чтобы в катастрофе боинга обвинить ополчение Донбасса, Россию", - написал Пушилин. Врио главы ДНР добавил, что со стороны Киева и его "западных заказчиков" имеют место "грубейшая подтасовка фактов, пренебрежение объективным расследованием и выдвижение ничем не подкрепленных обвинений" с целью утаивания правды и сокрытия следов преступлений. Пушилин напомнил, что при крушении самолета погибли 298 человек, включая 80 детей, и выразил соболезнования близким жертв катастрофы.
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
СМИ: МИД Нидерландов вызвал посла России из-за дела о крушении MH17
9 февраля, 23:08
В ноябре 2022 года в гаагском суде завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.
Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким
9 февраля, 12:30
В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17
18 ноября 2022, 15:53
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинНидерландыMH17. РасследованиеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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