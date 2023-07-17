Рейтинг@Mail.ru
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:17 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/maldivy-1884695811.html
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин - РИА Новости, 17.07.2023
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
Мальдивы приняли миллион туристов в этом году, и юбилейным гостем островов оказался россиянин, сообщает Raajje.mv. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мальдивы
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840430454_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6f74f125c3cd3f25cf6af02c320c6ccd.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мальдивы приняли миллион туристов в этом году, и юбилейным гостем островов оказался россиянин, сообщает Raajje.mv.В воскресенье турпоток на Мальдивы достиг миллиона человек. Согласно подсчетам, юбилейным гостем стал россиянин, который, правда, в данный момент проживает в Великобритании. Он прибыл на острова с супругой и маленьким ребенком.Издание уточняет, что Антон Павлов прилетел рейсом British Airways в международный аэропорт Велана (VIA), где семью ждала торжественная встреча и множество подарков.Антон Павлов отметил, что впервые на Мальдивах и поблагодарил острова за гостеприимство. Семья планирует провести недельный отпуск на атолле Баа.Ожидается, что к концу года на Мальдивы прибудет 1,9 миллиона туристов, а к 2028 году острова планируют принимать по 3,5 миллиона гостей ежегодно.
https://ria.ru/20230519/maldivy-1872834826.html
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840430454_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb7e31420e4d58df8ab8b11407c8fb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мальдивы, куда можно лететь, Отдых на море
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин

На Мальдивах торжественно встретили миллионного туриста, которым оказался россиянин

© РИА Новости / Мария СеливановаМальдивы. Закат
Мальдивы. Закат - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мальдивы приняли миллион туристов в этом году, и юбилейным гостем островов оказался россиянин, сообщает Raajje.mv.
В воскресенье турпоток на Мальдивы достиг миллиона человек. Согласно подсчетам, юбилейным гостем стал россиянин, который, правда, в данный момент проживает в Великобритании. Он прибыл на острова с супругой и маленьким ребенком.
Издание уточняет, что Антон Павлов прилетел рейсом British Airways в международный аэропорт Велана (VIA), где семью ждала торжественная встреча и множество подарков.
Антон Павлов отметил, что впервые на Мальдивах и поблагодарил острова за гостеприимство. Семья планирует провести недельный отпуск на атолле Баа.
Ожидается, что к концу года на Мальдивы прибудет 1,9 миллиона туристов, а к 2028 году острова планируют принимать по 3,5 миллиона гостей ежегодно.
Пляж на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России
19 мая, 10:48
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМальдивыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала