https://ria.ru/20230717/maldivy-1884695811.html

Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин

Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин - РИА Новости, 17.07.2023

Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин

Мальдивы приняли миллион туристов в этом году, и юбилейным гостем островов оказался россиянин, сообщает Raajje.mv. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:17

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мальдивы приняли миллион туристов в этом году, и юбилейным гостем островов оказался россиянин, сообщает Raajje.mv.В воскресенье турпоток на Мальдивы достиг миллиона человек. Согласно подсчетам, юбилейным гостем стал россиянин, который, правда, в данный момент проживает в Великобритании. Он прибыл на острова с супругой и маленьким ребенком.Издание уточняет, что Антон Павлов прилетел рейсом British Airways в международный аэропорт Велана (VIA), где семью ждала торжественная встреча и множество подарков.Антон Павлов отметил, что впервые на Мальдивах и поблагодарил острова за гостеприимство. Семья планирует провести недельный отпуск на атолле Баа.Ожидается, что к концу года на Мальдивы прибудет 1,9 миллиона туристов, а к 2028 году острова планируют принимать по 3,5 миллиона гостей ежегодно.

https://ria.ru/20230519/maldivy-1872834826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, куда можно лететь, отдых на море