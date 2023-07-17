https://ria.ru/20230717/maldivy-1884695811.html
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин - РИА Новости, 17.07.2023
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
Мальдивы приняли миллион туристов в этом году, и юбилейным гостем островов оказался россиянин, сообщает Raajje.mv. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:17
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мальдивы приняли миллион туристов в этом году, и юбилейным гостем островов оказался россиянин, сообщает Raajje.mv.В воскресенье турпоток на Мальдивы достиг миллиона человек. Согласно подсчетам, юбилейным гостем стал россиянин, который, правда, в данный момент проживает в Великобритании. Он прибыл на острова с супругой и маленьким ребенком.Издание уточняет, что Антон Павлов прилетел рейсом British Airways в международный аэропорт Велана (VIA), где семью ждала торжественная встреча и множество подарков.Антон Павлов отметил, что впервые на Мальдивах и поблагодарил острова за гостеприимство. Семья планирует провести недельный отпуск на атолле Баа.Ожидается, что к концу года на Мальдивы прибудет 1,9 миллиона туристов, а к 2028 году острова планируют принимать по 3,5 миллиона гостей ежегодно.
https://ria.ru/20230519/maldivy-1872834826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мальдивы, куда можно лететь, Отдых на море
Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
На Мальдивах торжественно встретили миллионного туриста, которым оказался россиянин