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В Крыму изменили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
10:10 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/logistika-1884545691.html
В Крыму изменили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту
В Крыму изменили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму изменили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту
В Крыму изменили транспортную логистику в связи ЧП на Крымском мосту, переезд через него для пассажиров автобусов будет осуществляться электричками, все... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:10
2023-07-17T10:10
туризм
краснодарский край
темрюк
олег крючков
чп на крымском мосту
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму изменили транспортную логистику в связи ЧП на Крымском мосту, переезд через него для пассажиров автобусов будет осуществляться электричками, все грузовое сообщение будет пущено альтернативными маршрутами, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. "По транспорту. Автобусное движение до станции "Южная" (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения", - написал Крючков. При этом Крючков подчеркнул, что по автомобильному движению схема следующая: накопление легковых автомобилей в аэропорту "Багерово", выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром или альтернативный маршрут через новые регионы. Грузовое сообщение - по альтернативному маршруту. В тоже время, в администрации Керчи сообщили о проведении комиссии по ЧС, на которой обсудили вопросы работы накопительных площадок для стоянки транспорта на территории бывшего аэропорта и паромной переправы, формирование очереди с учётом приоритетности людей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми. "Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта", - подчеркнули в администрации. При этом в городе развернули пункты временного размещения. "Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены питанием и водой. Гостиницы и базы отдыха готовы принять людей", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20230717/krym-1884543041.html
https://ria.ru/20230717/most-1884542894.html
краснодарский край
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краснодарский край, темрюк, олег крючков, чп на крымском мосту, происшествия, республика крым
Туризм, Краснодарский край, Темрюк, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Республика Крым
В Крыму изменили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту

Советник главы Крыма Крючков: в республике изменили движение транспорта из-за ЧП на мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму изменили транспортную логистику в связи ЧП на Крымском мосту, переезд через него для пассажиров автобусов будет осуществляться электричками, все грузовое сообщение будет пущено альтернативными маршрутами, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
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"По транспорту. Автобусное движение до станции "Южная" (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения", - написал Крючков.
При этом Крючков подчеркнул, что по автомобильному движению схема следующая: накопление легковых автомобилей в аэропорту "Багерово", выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром или альтернативный маршрут через новые регионы. Грузовое сообщение - по альтернативному маршруту.
В тоже время, в администрации Керчи сообщили о проведении комиссии по ЧС, на которой обсудили вопросы работы накопительных площадок для стоянки транспорта на территории бывшего аэропорта и паромной переправы, формирование очереди с учётом приоритетности людей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми.
«
"Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта", - подчеркнули в администрации.
При этом в городе развернули пункты временного размещения.
"Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены питанием и водой. Гостиницы и базы отдыха готовы принять людей", - подчеркнули в администрации.
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ТуризмКраснодарский крайТемрюкОлег КрючковЧП на Крымском мостуПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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