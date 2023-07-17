В Крыму изменили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков: в республике изменили движение транспорта из-за ЧП на мосту
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму изменили транспортную логистику в связи ЧП на Крымском мосту, переезд через него для пассажиров автобусов будет осуществляться электричками, все грузовое сообщение будет пущено альтернативными маршрутами, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
"По транспорту. Автобусное движение до станции "Южная" (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения", - написал Крючков.
При этом Крючков подчеркнул, что по автомобильному движению схема следующая: накопление легковых автомобилей в аэропорту "Багерово", выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром или альтернативный маршрут через новые регионы. Грузовое сообщение - по альтернативному маршруту.
В тоже время, в администрации Керчи сообщили о проведении комиссии по ЧС, на которой обсудили вопросы работы накопительных площадок для стоянки транспорта на территории бывшего аэропорта и паромной переправы, формирование очереди с учётом приоритетности людей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми.
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"Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта", - подчеркнули в администрации.
При этом в городе развернули пункты временного размещения.
"Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены питанием и водой. Гостиницы и базы отдыха готовы принять людей", - подчеркнули в администрации.