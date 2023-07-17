https://ria.ru/20230717/lizing-1884607531.html

КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,3 млрд рублей

КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,3 млрд рублей - РИА Новости, 17.07.2023

КМСП предоставит малому бизнесу льготный лизинг на 2,3 млрд рублей

Компания МСП Лизинг, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), открыла третий этап приема заявок от малого и среднего бизнеса на льготный лизинг оборудования, РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:49

2023-07-17T12:49

2023-07-17T12:49

корпорация мсп

александр исаевич

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Компания МСП Лизинг, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), открыла третий этап приема заявок от малого и среднего бизнеса на льготный лизинг оборудования, в рамках которого предприятия смогут получить в третьем квартале 2,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба института развития. В КМСП уточнили, что в зависимости от вида деятельности и категории МСП доступны две лизинговые программы. Первый продукт, "Приоритет +", предназначен для микро- и малых предприятий из сферы обрабатывающих производств. Они могут взять российское оборудование под 6% годовых, иностранное — под 8%. Сумма сделки — от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Второй продукт, "Приоритет", рассчитан на более широкий круг предприятий, а именно микро-, малые и средние компании из здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, науки, IT. Также продукт распространяется на средний бизнес из сегмента обрабатывающих производств. В рамках этой программы применяется единая ставка — 12% годовых, сумма сделки от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 миллионов рублей). "Одна из задач Корпорации МСП — сделать лизинг оборудования максимально массовым и доступным для малого и среднего бизнеса. Приобретение основных средств в лизинг — это эффективный метод как модернизации, так и расширения производственных мощностей. С учетом запросов предпринимателей, льготные лизинговые продукты сочетают низкие ставки с комфортной структурой договора. Помимо продолжительных сроков, небольших авансов и индивидуальных графиков платежей, наши программы предусматривают отсутствие залогов и отложенный старт погашения обязательств, когда оплата происходит после фактической поставки оборудования на площадку лизингополучателя", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Условия льготных лизинговых продуктов предусматривают приобретение только нового (не бывшего в эксплуатации) оборудования. При наличии поручительства региональных гарантийных организаций сумма аванса может составлять от 0%. Срок лизинга - от 13 месяцев до 7 лет. "Корпорация МСП для удобства предпринимателей и повышения доступности лизинговых продуктов оцифровала их и завела в виде отдельного сервиса на Цифровую платформу МСП.РФ. Его функционал позволяет пользователям подавать заявления в онлайн-режиме. Также в электронном виде после проверки на соответствие требованиям бизнес получит предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предпринимателя устраивают предложенные условия, то он там же, на МСП.РФ, сможет в электронном виде загрузить необходимый комплект документов", — добавил Исаевич, подчеркнув, что цифровизация и создание специального онлайн-сервиса позволила сократить процесс получения лизинга на две недели. Объединенная лизинговая компания в структуре Корпорации МСП появилась в октябре 2022 года на базе четырех региональных лизинговых компаний. Цель ее создания — повысить массовость и доступность лизинга во всех регионах. За период 2023-2025 годов объем лизинга должен вырасти более чем в пять раз и составить не менее 50 миллиардов рублей. Лизинговая поддержка предоставляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230616/kmsp-1878639972.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, новости компаний - экономика