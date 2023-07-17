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Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2023
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03:02 17.07.2023 (обновлено: 08:21 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/limit-1884514128.html
Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ
Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2023
Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ
Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России хотят повысить до 30 миллионов рублей в месяц, пишут "Известия" со ссылкой на текст новой... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:02
2023-07-17T08:21
экономика
технологии
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
ольга скоробогатова
анатолий аксаков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России хотят повысить до 30 миллионов рублей в месяц, пишут "Известия" со ссылкой на текст новой редакции законопроекта. &quot;Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц... По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах этого порога. Исключением станут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту&quot;, — пишет газета.Издание отмечает, что в конце прошлого года Госдума приняла этот законопроект с порогом в 1,4 миллиона рублей. С новыми правками документ ко второму чтению разослали участникам рынка, а в профильном комитете нижней палаты парламента, по данным газеты, его планируют рассмотреть 17 июля.Кроме того, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что лимит планируется установить в размере 30 миллионов рублей в месяц, он ожидает принятия законопроекта уже в июле этого года. Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщала, что ЦБ продолжает работать над инициативой повышения лимита переводов между своими счетами до 1,4 миллиона рублей.
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Новости
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экономика, технологии, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, анатолий аксаков
Экономика, Технологии, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ольга Скоробогатова, Анатолий Аксаков
Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ

"Известия": лимит переводов себе без комиссии могут поднять до 30 миллионов рублей в месяц

© iStock.com / utah778Система межбанковских сообщений
Система межбанковских сообщений - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© iStock.com / utah778
Система межбанковских сообщений. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России хотят повысить до 30 миллионов рублей в месяц, пишут "Известия" со ссылкой на текст новой редакции законопроекта.
«

"Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц... По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах этого порога. Исключением станут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту", — пишет газета.

Издание отмечает, что в конце прошлого года Госдума приняла этот законопроект с порогом в 1,4 миллиона рублей. С новыми правками документ ко второму чтению разослали участникам рынка, а в профильном комитете нижней палаты парламента, по данным газеты, его планируют рассмотреть 17 июля.
Кроме того, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что лимит планируется установить в размере 30 миллионов рублей в месяц, он ожидает принятия законопроекта уже в июле этого года.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщала, что ЦБ продолжает работать над инициативой повышения лимита переводов между своими счетами до 1,4 миллиона рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Российские банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество
11 июля, 17:47
 
ЭкономикаТехнологииРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ольга СкоробогатоваАнатолий Аксаков
 
 
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