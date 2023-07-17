https://ria.ru/20230717/limit-1884514128.html

Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ

Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2023

Бесплатный лимит переводов самому себе могут в разы повысить, пишут СМИ

Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России хотят повысить до 30 миллионов рублей в месяц, пишут "Известия" со ссылкой на текст новой... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T03:02

2023-07-17T03:02

2023-07-17T08:21

экономика

технологии

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

ольга скоробогатова

анатолий аксаков

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами в России хотят повысить до 30 миллионов рублей в месяц, пишут "Известия" со ссылкой на текст новой редакции законопроекта. "Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц... По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах этого порога. Исключением станут переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении, или переводы с карты на карту", — пишет газета.Издание отмечает, что в конце прошлого года Госдума приняла этот законопроект с порогом в 1,4 миллиона рублей. С новыми правками документ ко второму чтению разослали участникам рынка, а в профильном комитете нижней палаты парламента, по данным газеты, его планируют рассмотреть 17 июля.Кроме того, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что лимит планируется установить в размере 30 миллионов рублей в месяц, он ожидает принятия законопроекта уже в июле этого года. Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщала, что ЦБ продолжает работать над инициативой повышения лимита переводов между своими счетами до 1,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230711/bank-1883581576.html

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экономика, технологии, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, анатолий аксаков