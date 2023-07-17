Рейтинг@Mail.ru
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:05 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/leps-1884712052.html
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего - РИА Новости, 17.07.2023
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего
Певец Григорий Лепс, который на этих выходных отметил 61-летие большим концертом в Москве, за кулисами поделился с журналистами планами и мечтами на ближайшее... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:05
2023-07-17T18:05
шоубиз
григорий лепс
крокус сити холл
музыка
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802367805_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_061285a5b32e5b31f079000c733e2174.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, который на этих выходных отметил 61-летие большим концертом в Москве, за кулисами поделился с журналистами планами и мечтами на ближайшее время, сообщает "Пятый канал". Как оказалось, большая часть задуманного связана с финансами. &quot;Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов&quot;, — сообщил Лепс.Народный артист России также рассказал, что много работает, но рад плотному гастрольному графику. "Слишком много работы. Спасибо богу и людям, что она вообще есть. У многих артистов ее сейчас нет по целому ряду причин", — подчеркнул музыкант. Григорий Лепс рассказал, что незадолго до дня рождения ему все же удалось отдохнуть. Свой отпуск он провел вместе с детьми. Но где конкретно, не уточнил.Ранее народный артист откровенно признался, сколько стоит его выступление на корпоративе или частном вечере.
https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802367805_38:0:2571:1900_1920x0_80_0_0_70ee034e234902b509b3f954022af3c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
григорий лепс, крокус сити холл, музыка, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Григорий Лепс, Крокус Сити Холл, Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего

Григорий Лепс рассказал, что больше всего мечтает раздать долги заработать сто миллионов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певец Григорий Лепс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, который на этих выходных отметил 61-летие большим концертом в Москве, за кулисами поделился с журналистами планами и мечтами на ближайшее время, сообщает "Пятый канал".
Как оказалось, большая часть задуманного связана с финансами.
«

"Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов", — сообщил Лепс.

Народный артист России также рассказал, что много работает, но рад плотному гастрольному графику.
"Слишком много работы. Спасибо богу и людям, что она вообще есть. У многих артистов ее сейчас нет по целому ряду причин", — подчеркнул музыкант.
Григорий Лепс рассказал, что незадолго до дня рождения ему все же удалось отдохнуть. Свой отпуск он провел вместе с детьми. Но где конкретно, не уточнил.
Ранее народный артист откровенно признался, сколько стоит его выступление на корпоративе или частном вечере.
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка
29 марта, 15:14
 
ШоубизГригорий ЛепсКрокус Сити ХоллМузыкаЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала