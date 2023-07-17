https://ria.ru/20230717/leps-1884712052.html
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего - РИА Новости, 17.07.2023
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего
Певец Григорий Лепс, который на этих выходных отметил 61-летие большим концертом в Москве, за кулисами поделился с журналистами планами и мечтами на ближайшее... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:05
2023-07-17T18:05
2023-07-17T18:05
шоубиз
григорий лепс
крокус сити холл
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, который на этих выходных отметил 61-летие большим концертом в Москве, за кулисами поделился с журналистами планами и мечтами на ближайшее время, сообщает "Пятый канал". Как оказалось, большая часть задуманного связана с финансами. "Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов", — сообщил Лепс.Народный артист России также рассказал, что много работает, но рад плотному гастрольному графику. "Слишком много работы. Спасибо богу и людям, что она вообще есть. У многих артистов ее сейчас нет по целому ряду причин", — подчеркнул музыкант. Григорий Лепс рассказал, что незадолго до дня рождения ему все же удалось отдохнуть. Свой отпуск он провел вместе с детьми. Но где конкретно, не уточнил.Ранее народный артист откровенно признался, сколько стоит его выступление на корпоративе или частном вечере.
https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, крокус сити холл, музыка, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Григорий Лепс, Крокус Сити Холл, Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего
Григорий Лепс рассказал, что больше всего мечтает раздать долги заработать сто миллионов