https://ria.ru/20230717/leps-1884712052.html

Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего

Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего - РИА Новости, 17.07.2023

Григорий Лепс рассказал, о чем мечтает больше всего

Певец Григорий Лепс, который на этих выходных отметил 61-летие большим концертом в Москве, за кулисами поделился с журналистами планами и мечтами на ближайшее... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:05

2023-07-17T18:05

2023-07-17T18:05

шоубиз

григорий лепс

крокус сити холл

музыка

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шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, который на этих выходных отметил 61-летие большим концертом в Москве, за кулисами поделился с журналистами планами и мечтами на ближайшее время, сообщает "Пятый канал". Как оказалось, большая часть задуманного связана с финансами. "Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов", — сообщил Лепс.Народный артист России также рассказал, что много работает, но рад плотному гастрольному графику. "Слишком много работы. Спасибо богу и людям, что она вообще есть. У многих артистов ее сейчас нет по целому ряду причин", — подчеркнул музыкант. Григорий Лепс рассказал, что незадолго до дня рождения ему все же удалось отдохнуть. Свой отпуск он провел вместе с детьми. Но где конкретно, не уточнил.Ранее народный артист откровенно признался, сколько стоит его выступление на корпоративе или частном вечере.

https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

григорий лепс, крокус сити холл, музыка, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса