https://ria.ru/20230717/lekarstva-1884291519.html

Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств

Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств - РИА Новости, 17.07.2023

Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств

Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:10

2023-07-17T10:10

2023-07-17T10:11

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из двенадцати офсетов, заключенных городом в социально значимых направлениях, семь предполагают поставки лекарственных препаратов. Два предприятия – "Биокад" и Московский эндокринный завод – уже начали отгрузку своей продукции по таким контрактам", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, Московский эндокринный завод поставил 300 тысяч упаковок анальгетиков и противомикробных средств. В свою очередь, "Биокад" отгрузил 930 тысяч упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.Механизм офсетного контракта предполагает гарантированные городом закупки в течение длительного срока в ответ на инвестиции бизнеса в создание производства необходимой продукции. С 2017 года власти Москвы подписали 12 офсетов с общим объемом инвестиций более 19 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230412/lekarstva-1864667758.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва