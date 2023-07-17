https://ria.ru/20230717/lekarstva-1884291519.html
Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств
Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств - РИА Новости, 17.07.2023
Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств
Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:10
2023-07-17T10:10
2023-07-17T10:11
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из двенадцати офсетов, заключенных городом в социально значимых направлениях, семь предполагают поставки лекарственных препаратов. Два предприятия – "Биокад" и Московский эндокринный завод – уже начали отгрузку своей продукции по таким контрактам", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, Московский эндокринный завод поставил 300 тысяч упаковок анальгетиков и противомикробных средств. В свою очередь, "Биокад" отгрузил 930 тысяч упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.Механизм офсетного контракта предполагает гарантированные городом закупки в течение длительного срока в ответ на инвестиции бизнеса в создание производства необходимой продукции. С 2017 года власти Москвы подписали 12 офсетов с общим объемом инвестиций более 19 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230412/lekarstva-1864667758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Из двенадцати офсетов, заключенных городом в социально значимых направлениях, семь предполагают поставки лекарственных препаратов. Два предприятия – "Биокад
" и Московский эндокринный завод – уже начали отгрузку своей продукции по таким контрактам", - отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, Московский эндокринный завод поставил 300 тысяч упаковок анальгетиков и противомикробных средств. В свою очередь, "Биокад" отгрузил 930 тысяч упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Механизм офсетного контракта предполагает гарантированные городом закупки в течение длительного срока в ответ на инвестиции бизнеса в создание производства необходимой продукции. С 2017 года власти Москвы подписали 12 офсетов с общим объемом инвестиций более 19 миллиардов рублей.
Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза