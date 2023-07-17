Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 17.07.2023 (обновлено: 10:11 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/lekarstva-1884291519.html
Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств
Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств - РИА Новости, 17.07.2023
Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств
Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:10
2023-07-17T10:11
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613942_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a3646dcfcdc59ef96d0c4dc1e7e16d3a.png
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из двенадцати офсетов, заключенных городом в социально значимых направлениях, семь предполагают поставки лекарственных препаратов. Два предприятия – "Биокад" и Московский эндокринный завод – уже начали отгрузку своей продукции по таким контрактам", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, Московский эндокринный завод поставил 300 тысяч упаковок анальгетиков и противомикробных средств. В свою очередь, "Биокад" отгрузил 930 тысяч упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.Механизм офсетного контракта предполагает гарантированные городом закупки в течение длительного срока в ответ на инвестиции бизнеса в создание производства необходимой продукции. С 2017 года власти Москвы подписали 12 офсетов с общим объемом инвестиций более 19 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230412/lekarstva-1864667758.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a292f730e8f097f9e5543722b9bf0e9e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: медучреждения Москвы получили по офсетам 1,2 млн упаковок лекарств

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Медицинские учреждения столицы получили свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках поставок по заключенным ранее офсетным контрактам, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Из двенадцати офсетов, заключенных городом в социально значимых направлениях, семь предполагают поставки лекарственных препаратов. Два предприятия – "Биокад" и Московский эндокринный завод – уже начали отгрузку своей продукции по таким контрактам", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, Московский эндокринный завод поставил 300 тысяч упаковок анальгетиков и противомикробных средств. В свою очередь, "Биокад" отгрузил 930 тысяч упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Механизм офсетного контракта предполагает гарантированные городом закупки в течение длительного срока в ответ на инвестиции бизнеса в создание производства необходимой продукции. С 2017 года власти Москвы подписали 12 офсетов с общим объемом инвестиций более 19 миллиардов рублей.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Владимир Ефимов: выпуск лекарств в Москве вырос в полтора раза
12 апреля, 09:10
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала