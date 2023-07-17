https://ria.ru/20230717/lavrov-1884728192.html
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября - РИА Новости, 17.07.2023
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября
Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии ГА ООН запланировано на 23 сентября, следует из предварительного графика выступающих. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:00
2023-07-17T19:00
2023-07-17T21:40
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии ГА ООН запланировано на 23 сентября, следует из предварительного графика выступающих.Как ожидается, он произнесет речь до 15.00.Между тем, США будет представлять президент. Его выступление ожидается в первый день общих прений - 19 сентября. По традиции Джо Байден должен будет выступать вторым после лидера Бразилии.На этот же день запланировано выступление Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230716/lavrov-1884499164.html
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ООН, Россия, Бразилия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Владимир Зеленский
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября
Выступление Лаврова на неделе высокого уровня ГА ООН состоится 23 сентября