Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 17.07.2023 (обновлено: 21:40 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/lavrov-1884728192.html
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября - РИА Новости, 17.07.2023
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября
Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии ГА ООН запланировано на 23 сентября, следует из предварительного графика выступающих. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:00
2023-07-17T21:40
оон
россия
бразилия
сша
сергей лавров
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867427472_0:129:3163:1908_1920x0_80_0_0_5ce573d3c0fcf2497b353dff349e1da4.jpg
ООН, 17 июл - РИА Новости. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии ГА ООН запланировано на 23 сентября, следует из предварительного графика выступающих.Как ожидается, он произнесет речь до 15.00.Между тем, США будет представлять президент. Его выступление ожидается в первый день общих прений - 19 сентября. По традиции Джо Байден должен будет выступать вторым после лидера Бразилии.На этот же день запланировано выступление Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230716/lavrov-1884499164.html
россия
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867427472_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_1ccda0ec17442b06e4ae0897ea008553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, россия, бразилия, сша, сергей лавров, джо байден, владимир зеленский
ООН, Россия, Бразилия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Владимир Зеленский
Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября

Выступление Лаврова на неделе высокого уровня ГА ООН состоится 23 сентября

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии ГА ООН запланировано на 23 сентября, следует из предварительного графика выступающих.
Как ожидается, он произнесет речь до 15.00.
Между тем, США будет представлять президент. Его выступление ожидается в первый день общих прений - 19 сентября. По традиции Джо Байден должен будет выступать вторым после лидера Бразилии.
На этот же день запланировано выступление Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия для участия в саммите G20 в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова
16 июля, 21:24
 
ООНРоссияБразилияСШАСергей ЛавровДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала