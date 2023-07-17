https://ria.ru/20230717/lavrov-1884728192.html

Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября

Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября - РИА Новости, 17.07.2023

Лавров выступит на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН 23 сентября

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии ГА ООН запланировано на 23 сентября, следует из предварительного графика выступающих. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:00

2023-07-17T19:00

2023-07-17T21:40

оон

россия

бразилия

сша

сергей лавров

джо байден

владимир зеленский

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии ГА ООН запланировано на 23 сентября, следует из предварительного графика выступающих.Как ожидается, он произнесет речь до 15.00.Между тем, США будет представлять президент. Его выступление ожидается в первый день общих прений - 19 сентября. По традиции Джо Байден должен будет выступать вторым после лидера Бразилии.На этот же день запланировано выступление Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230716/lavrov-1884499164.html

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бразилия

сша

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оон, россия, бразилия, сша, сергей лавров, джо байден, владимир зеленский