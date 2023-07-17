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Официальный курс доллара на вторник составил 90,42 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 90,42 рубля - РИА Новости, 17.07.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 90,42 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,27 копейки - до 90,4217 рубля, курс юаня снизился на 1,45 копейки, до 12,5927... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:20
2023-07-17T16:20
2023-07-17T16:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,27 копейки - до 90,4217 рубля, курс юаня снизился на 1,45 копейки, до 12,5927 рубля, курс евро вырос на 45,04 копейки, до 101,6496 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на вторник составил 90,42 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 90,42 рубля, евро — до 101,65 рубля