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Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей - РИА Новости, 17.07.2023

Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:23

2023-07-17T09:23

2023-07-17T15:33

московская биржа

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля, следует из данных торговой площадки.Котировки европейской валюты расчетами "завтра" на 09:28 мск выросли на 83 копейки до 102,03 рубля.Шестого июля рубль обновил минимумы с марта 2022 года — доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля, юань — до 12,92 рубля.Курс американской валюты прибавил 69 копеек до 90,75 рубля за доллар.Китайский юань поднимается на две копейки, до 12,64 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика