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Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей - РИА Новости, 17.07.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
09:23 17.07.2023 (обновлено: 15:33 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/kurs-1884539180.html
Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей - РИА Новости, 17.07.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:23
2023-07-17T15:33
московская биржа
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля, следует из данных торговой площадки.Котировки европейской валюты расчетами "завтра" на 09:28 мск выросли на 83 копейки до 102,03 рубля.Шестого июля рубль обновил минимумы с марта 2022 года — доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля, юань — до 12,92 рубля.Курс американской валюты прибавил 69 копеек до 90,75 рубля за доллар.Китайский юань поднимается на две копейки, до 12,64 рубля.
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московская биржа, экономика
Московская биржа, Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся до 102 рублей впервые с 6 июля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля, следует из данных торговой площадки.
Котировки европейской валюты расчетами "завтра" на 09:28 мск выросли на 83 копейки до 102,03 рубля.
Шестого июля рубль обновил минимумы с марта 2022 года — доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля, юань — до 12,92 рубля.
Курс американской валюты прибавил 69 копеек до 90,75 рубля за доллар.
Китайский юань поднимается на две копейки, до 12,64 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
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