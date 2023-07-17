https://ria.ru/20230717/krym-1884746948.html

В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023

В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

Крым остается массовым направлением и, несмотря на продолжающиеся аннуляции туров, примет по итогам 2023 года 4-4,5 миллиона туристов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:54

2023-07-17T20:54

2023-07-17T21:00

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

чп на крымском мосту

новости - туризм

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сергей ромашкин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крым остается массовым направлением и, несмотря на продолжающиеся аннуляции туров, примет по итогам 2023 года 4-4,5 миллиона туристов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин."Крым остается массовым направлением и примет 4-4,5 миллиона туристов", - сказал Ромашкин.Он подчеркнул, что туристический сезон на полуострове все равно в разгаре и не завершен из-за последних происшествий. "Потери сегодняшних и завтрашних туристов это грустно, но не критично для года в целом. Если мы найдем туристам понятные каналы доставки, люди с удовольствием приедут", - указал вице-президент АТОР."Дело в том, что в Крыму планировали отдых настоящие любители этого полуострова. Это люди, которые понимают те проблемы, с которыми столкнулся Крым и, значит, эта ситуация их устраивает, и, допускаю, что люди хотят поддержать Крым в этой ситуации, так как, по большому счету, геополитическая ситуация не изменилась за год", - добавил он.В середине июля в АТОР сообщали, что туристический поток в Крым по итогам 2023 года может составить около 4,5-5 миллионов человек, что на 15-20% меньше, чем в прошлом году.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

https://ria.ru/20230516/krym-1872063128.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html

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ассоциация туроператоров россии (атор), чп на крымском мосту, новости - туризм, киев, россия, украина, сергей ромашкин, следственный комитет россии (ск рф)