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В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
20:54 17.07.2023 (обновлено: 21:00 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884746948.html
В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму
В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму
Крым остается массовым направлением и, несмотря на продолжающиеся аннуляции туров, примет по итогам 2023 года 4-4,5 миллиона туристов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:54
2023-07-17T21:00
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
чп на крымском мосту
новости - туризм
киев
россия
украина
сергей ромашкин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крым остается массовым направлением и, несмотря на продолжающиеся аннуляции туров, примет по итогам 2023 года 4-4,5 миллиона туристов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин."Крым остается массовым направлением и примет 4-4,5 миллиона туристов", - сказал Ромашкин.Он подчеркнул, что туристический сезон на полуострове все равно в разгаре и не завершен из-за последних происшествий. "Потери сегодняшних и завтрашних туристов это грустно, но не критично для года в целом. Если мы найдем туристам понятные каналы доставки, люди с удовольствием приедут", - указал вице-президент АТОР."Дело в том, что в Крыму планировали отдых настоящие любители этого полуострова. Это люди, которые понимают те проблемы, с которыми столкнулся Крым и, значит, эта ситуация их устраивает, и, допускаю, что люди хотят поддержать Крым в этой ситуации, так как, по большому счету, геополитическая ситуация не изменилась за год", - добавил он.В середине июля в АТОР сообщали, что туристический поток в Крым по итогам 2023 года может составить около 4,5-5 миллионов человек, что на 15-20% меньше, чем в прошлом году.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
https://ria.ru/20230516/krym-1872063128.html
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ассоциация туроператоров россии (атор), чп на крымском мосту, новости - туризм, киев, россия, украина, сергей ромашкин, следственный комитет россии (ск рф)
Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм, Киев, Россия, Украина, Сергей Ромашкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В АТОР рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

АТОР: Крым остается массовым направлением и примет до 4,5 миллиона туристов в 2023 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крым остается массовым направлением и, несмотря на продолжающиеся аннуляции туров, примет по итогам 2023 года 4-4,5 миллиона туристов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
"Крым остается массовым направлением и примет 4-4,5 миллиона туристов", - сказал Ромашкин.
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Он подчеркнул, что туристический сезон на полуострове все равно в разгаре и не завершен из-за последних происшествий. "Потери сегодняшних и завтрашних туристов это грустно, но не критично для года в целом. Если мы найдем туристам понятные каналы доставки, люди с удовольствием приедут", - указал вице-президент АТОР.
"Дело в том, что в Крыму планировали отдых настоящие любители этого полуострова. Это люди, которые понимают те проблемы, с которыми столкнулся Крым и, значит, эта ситуация их устраивает, и, допускаю, что люди хотят поддержать Крым в этой ситуации, так как, по большому счету, геополитическая ситуация не изменилась за год", - добавил он.
В середине июля в АТОР сообщали, что туристический поток в Крым по итогам 2023 года может составить около 4,5-5 миллионов человек, что на 15-20% меньше, чем в прошлом году.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
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ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ЧП на Крымском мостуНовости - ТуризмКиевРоссияУкраинаСергей РомашкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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