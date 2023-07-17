https://ria.ru/20230717/krym-1884710077.html

Запорожские власти заверили, что сухопутный коридор в Крым безопасен

Запорожские власти заверили, что сухопутный коридор в Крым безопасен - РИА Новости, 17.07.2023

Запорожские власти заверили, что сухопутный коридор в Крым безопасен

Сухопутный коридор в Крым контролируют силовые ведомства, в том числе Росгвардия, военная полиция, МВД, поэтому он безопасен, сообщил в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:30

2023-07-17T17:30

2023-07-17T17:30

безопасность

запорожская область

андрей козенко

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сухопутный коридор в Крым контролируют силовые ведомства, в том числе Росгвардия, военная полиция, МВД, поэтому он безопасен, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко. "Маршрут абсолютно безопасен. Он контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД, поэтому по всему маршруту следования работает ГИБДД, находятся блок-посты, которые отслеживают в потоке транспорта автомобили, возможно, по которым есть ориентировки или неблагополучные, работают с ними", - сказал Козенко. Он напомнил, что ранее властями Запорожской области и соседних регионов принято решение об отмене комендантского часа по маршруту следования на трассе от Джанкоя до Мелитополя, от Мелитополя до Мангуша в направлении Мариуполя, поэтому по этой трассе можно будет следовать без ограничений по времени. "Комендантский час на трассу не распространяется, но распространяется на всю остальную территорию области. Можно будет остановиться на трассе. Возможность остановки с учетом того, что нужно будет заправиться, нужно будет обеспечить продуктами питания, какие-то комплексы с услугами бытовыми, поэтому это все мы уже проработали", - добавил Козенко. Он отметил, что уже с сегодняшнего дня начнут круглосуточную работу автозаправочные комплексы, что позволит обеспечить полный сервис всем туристам, которые будут двигаться через территорию Запорожской области. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/dokumenty-1884532195.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884659498.html

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, андрей козенко, чп на крымском мосту