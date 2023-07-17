Запорожские власти заверили, что сухопутный коридор в Крым безопасен
Запорожские власти: сухопутный коридор в Крым контролируется силовыми ведомствами
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛегковой автомобиль на ремонтируемом участке автомобильной дороги Мелитополь - Бердянск
Легковой автомобиль на ремонтируемом участке автомобильной дороги Мелитополь - Бердянск. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сухопутный коридор в Крым контролируют силовые ведомства, в том числе Росгвардия, военная полиция, МВД, поэтому он безопасен, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко.
"Маршрут абсолютно безопасен. Он контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД, поэтому по всему маршруту следования работает ГИБДД, находятся блок-посты, которые отслеживают в потоке транспорта автомобили, возможно, по которым есть ориентировки или неблагополучные, работают с ними", - сказал Козенко.
Он напомнил, что ранее властями Запорожской области и соседних регионов принято решение об отмене комендантского часа по маршруту следования на трассе от Джанкоя до Мелитополя, от Мелитополя до Мангуша в направлении Мариуполя, поэтому по этой трассе можно будет следовать без ограничений по времени.
"Комендантский час на трассу не распространяется, но распространяется на всю остальную территорию области. Можно будет остановиться на трассе. Возможность остановки с учетом того, что нужно будет заправиться, нужно будет обеспечить продуктами питания, какие-то комплексы с услугами бытовыми, поэтому это все мы уже проработали", - добавил Козенко. Он отметил, что уже с сегодняшнего дня начнут круглосуточную работу автозаправочные комплексы, что позволит обеспечить полный сервис всем туристам, которые будут двигаться через территорию Запорожской области.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.