ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма
ФСБ ввела упрощенный порядок пропуска транспорта по сухопутному коридору на севере Крыма
Пункт пропуска "Армянск". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих по сухопутному коридору, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
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"Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута", - говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, сейчас очередей на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области нет. На въезд отмечается среднестатистический для буднего дня трафик. Время ожидания граждан не превышает 15-20 минут.
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"Применяются схемы так называемого реверсивного движения – транспортные средства перенаправляются на выездное из Крыма направление в целях ускорения процедуры контроля", - подчеркнули в управлении.
Вместе с тем пограничники рекомендовали следующие пути следования: для граждан, пересекающих границу в пешем порядке – пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой", для легкового транспорта – пункт пропуска "Джанкой", как альтернативный - "Армянск", для грузовых транспортных средств – пункт пропуска "Перекоп", как альтернативный - "Армянск".
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.