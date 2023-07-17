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ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
15:45 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/krym-1884679615.html
ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма
ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма - РИА Новости, 17.07.2023
ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма
При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих по сухопутному коридору, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:45
2023-07-17T15:45
туризм
херсонская область
чп на крымском мосту
республика крым
общество
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих по сухопутному коридору, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. "Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута", - говорится в сообщении. Так, по данным ведомства, сейчас очередей на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области нет. На въезд отмечается среднестатистический для буднего дня трафик. Время ожидания граждан не превышает 15-20 минут. "Применяются схемы так называемого реверсивного движения – транспортные средства перенаправляются на выездное из Крыма направление в целях ускорения процедуры контроля", - подчеркнули в управлении. Вместе с тем пограничники рекомендовали следующие пути следования: для граждан, пересекающих границу в пешем порядке – пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой", для легкового транспорта – пункт пропуска "Джанкой", как альтернативный - "Армянск", для грузовых транспортных средств – пункт пропуска "Перекоп", как альтернативный - "Армянск". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
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херсонская область , чп на крымском мосту, республика крым, общество, фсб
Туризм, Херсонская область , ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Общество, ФСБ
ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма

ФСБ ввела упрощенный порядок пропуска транспорта по сухопутному коридору на севере Крыма

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Армянск"
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Пункт пропуска "Армянск". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих по сухопутному коридору, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
«
"Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута", - говорится в сообщении.
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Так, по данным ведомства, сейчас очередей на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области нет. На въезд отмечается среднестатистический для буднего дня трафик. Время ожидания граждан не превышает 15-20 минут.
«
"Применяются схемы так называемого реверсивного движения – транспортные средства перенаправляются на выездное из Крыма направление в целях ускорения процедуры контроля", - подчеркнули в управлении.
Вместе с тем пограничники рекомендовали следующие пути следования: для граждан, пересекающих границу в пешем порядке – пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой", для легкового транспорта – пункт пропуска "Джанкой", как альтернативный - "Армянск", для грузовых транспортных средств – пункт пропуска "Перекоп", как альтернативный - "Армянск".
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
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ТуризмХерсонская областьЧП на Крымском мостуРеспублика КрымОбществоФСБ
 
 
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