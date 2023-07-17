https://ria.ru/20230717/krym-1884679615.html

ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма

ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма - РИА Новости, 17.07.2023

ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма

При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих по сухопутному коридору, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:45

2023-07-17T15:45

2023-07-17T15:45

туризм

херсонская область

чп на крымском мосту

республика крым

общество

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/71/1555797145_0:128:2204:1368_1920x0_80_0_0_a141d722cd223965d2c8f4b6ced2a47c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих по сухопутному коридору, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. "Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута", - говорится в сообщении. Так, по данным ведомства, сейчас очередей на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области нет. На въезд отмечается среднестатистический для буднего дня трафик. Время ожидания граждан не превышает 15-20 минут. "Применяются схемы так называемого реверсивного движения – транспортные средства перенаправляются на выездное из Крыма направление в целях ускорения процедуры контроля", - подчеркнули в управлении. Вместе с тем пограничники рекомендовали следующие пути следования: для граждан, пересекающих границу в пешем порядке – пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой", для легкового транспорта – пункт пропуска "Джанкой", как альтернативный - "Армянск", для грузовых транспортных средств – пункт пропуска "Перекоп", как альтернативный - "Армянск". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884659498.html

херсонская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , чп на крымском мосту, республика крым, общество, фсб