https://ria.ru/20230717/krym-1884674236.html
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым
Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:45
2023-07-17T15:45
2023-07-17T15:45
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_0:46:2881:1666_1920x0_80_0_0_d1d3b4b92038e1418b445a1b4ae894c4.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут добраться до полуострова, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "Те, кто едет в Крым и остался со стороны Краснодарского края в ожидании логистики, размещаются на платной основе. Считаем недостаточными меры со страны Краснодарского края. Необходимо организовать пункты приема туристов, обеспечить размещение тех туристов, которые планировали поездку в Крым, но пока не могут добраться. Мы понимаем, что загрузка отелей высокая, но ситуация требует решения", – сказал Волков. Ранее в понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили РИА Новости, что порядка 20 тысяч туристов должны были в ближайшие дни въехать в Крым и начать свой отдых. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.
https://ria.ru/20230717/krym-1884561965.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_7:0:2535:1896_1920x0_80_0_0_d179d52444cf864ef711c80f592b79ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ЧП на Крымском мосту
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым
Турбизнес просит организовать на Кубани пункты для размещения туристов, следующих в Крым
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут добраться до полуострова, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Те, кто едет в Крым и остался со стороны Краснодарского края в ожидании логистики, размещаются на платной основе. Считаем недостаточными меры со страны Краснодарского края. Необходимо организовать пункты приема туристов, обеспечить размещение тех туристов, которые планировали поездку в Крым, но пока не могут добраться. Мы понимаем, что загрузка отелей высокая, но ситуация требует решения", – сказал Волков.
Ранее в понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили РИА Новости, что порядка 20 тысяч туристов должны были в ближайшие дни въехать в Крым и начать свой отдых.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев
в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области
, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ
в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине
к теракту.
Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.
В Темрюкском районе заявили, что готовы принять туристов, ехавших в Крым