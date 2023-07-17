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Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
15:45 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/krym-1884674236.html
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым
Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:45
2023-07-17T15:45
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут добраться до полуострова, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "Те, кто едет в Крым и остался со стороны Краснодарского края в ожидании логистики, размещаются на платной основе. Считаем недостаточными меры со страны Краснодарского края. Необходимо организовать пункты приема туристов, обеспечить размещение тех туристов, которые планировали поездку в Крым, но пока не могут добраться. Мы понимаем, что загрузка отелей высокая, но ситуация требует решения", – сказал Волков. Ранее в понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили РИА Новости, что порядка 20 тысяч туристов должны были в ближайшие дни въехать в Крым и начать свой отдых. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.
https://ria.ru/20230717/krym-1884561965.html
РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ЧП на Крымском мосту
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым

Турбизнес просит организовать на Кубани пункты для размещения туристов, следующих в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд на Крымском мосту
Пассажирский поезд на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут добраться до полуострова, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Те, кто едет в Крым и остался со стороны Краснодарского края в ожидании логистики, размещаются на платной основе. Считаем недостаточными меры со страны Краснодарского края. Необходимо организовать пункты приема туристов, обеспечить размещение тех туристов, которые планировали поездку в Крым, но пока не могут добраться. Мы понимаем, что загрузка отелей высокая, но ситуация требует решения", – сказал Волков.
Ранее в понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили РИА Новости, что порядка 20 тысяч туристов должны были в ближайшие дни въехать в Крым и начать свой отдых.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.
Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.
Информационное табло с информацией о закрытии движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Темрюкском районе заявили, что готовы принять туристов, ехавших в Крым
12:20
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЧП на Крымском мосту
 
 
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