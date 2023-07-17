https://ria.ru/20230717/krym-1884674236.html

Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым

Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым - РИА Новости, 17.07.2023

Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым

Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:45

2023-07-17T15:45

2023-07-17T15:45

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чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Турбизнес просит организовать в Краснодарском крае пункты для размещения туристов, которые следуют в Крым, но из-за логистических проблем пока не могут добраться до полуострова, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "Те, кто едет в Крым и остался со стороны Краснодарского края в ожидании логистики, размещаются на платной основе. Считаем недостаточными меры со страны Краснодарского края. Необходимо организовать пункты приема туристов, обеспечить размещение тех туристов, которые планировали поездку в Крым, но пока не могут добраться. Мы понимаем, что загрузка отелей высокая, но ситуация требует решения", – сказал Волков. Ранее в понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили РИА Новости, что порядка 20 тысяч туристов должны были в ближайшие дни въехать в Крым и начать свой отдых. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.

https://ria.ru/20230717/krym-1884561965.html

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новости - туризм, туризм, туристы, чп на крымском мосту