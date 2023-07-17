https://ria.ru/20230717/krym-1884608046.html

В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен

В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен - РИА Новости, 17.07.2023

В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен

Проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:50

2023-07-17T12:50

2023-07-17T12:50

запорожская область

чп на крымском мосту

безопасность

республика крым

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "В настоящее время дорога, ведущая в направлении Крыма по территории Запорожской области, безопасна. Профильные ведомства контролируют ситуацию", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html

запорожская область

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, чп на крымском мосту, безопасность, республика крым