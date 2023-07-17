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В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен - РИА Новости, 17.07.2023
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12:50 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/krym-1884608046.html
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен - РИА Новости, 17.07.2023
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен
Проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:50
2023-07-17T12:50
запорожская область
чп на крымском мосту
безопасность
республика крым
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "В настоящее время дорога, ведущая в направлении Крыма по территории Запорожской области, безопасна. Профильные ведомства контролируют ситуацию", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
запорожская область
республика крым
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запорожская область, чп на крымском мосту, безопасность, республика крым
Запорожская область, ЧП на Крымском мосту, Безопасность, Республика Крым
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен

Представитель силовых структур назвал проезд в Крым через Запорожскую область безопасным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтобус едет по мосту между Мелитополем и пригородами в Запорожской области
Автобус едет по мосту между Мелитополем и пригородами в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автобус едет по мосту между Мелитополем и пригородами в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"В настоящее время дорога, ведущая в направлении Крыма по территории Запорожской области, безопасна. Профильные ведомства контролируют ситуацию", - сказал собеседник агентства.
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Запорожская областьЧП на Крымском мостуБезопасностьРеспублика Крым
 
 
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