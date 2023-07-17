https://ria.ru/20230717/krym-1884608046.html
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен - РИА Новости, 17.07.2023
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен
Проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:50
2023-07-17T12:50
2023-07-17T12:50
запорожская область
чп на крымском мосту
безопасность
республика крым
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "В настоящее время дорога, ведущая в направлении Крыма по территории Запорожской области, безопасна. Профильные ведомства контролируют ситуацию", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
запорожская область
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, чп на крымском мосту, безопасность, республика крым
Запорожская область, ЧП на Крымском мосту, Безопасность, Республика Крым
В силовых структурах заверили, что проезд по Запорожской области безопасен
Представитель силовых структур назвал проезд в Крым через Запорожскую область безопасным